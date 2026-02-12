عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر تابع لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على تليغرام، يوم الخميس، قال فيه إن الضربة التي نفذتها كانت في منطقة الطيري جنوبي لبنان.يذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله".ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه مؤكدا أن الهدف منه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بينما تصر إسرائيل على هذا المطلب.ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى مواجهة مخاطر تهدد أمن إسرائيل، بينما يطالب "حزب الله" الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب حتى لا تتمادى في اعتداءاتها على لبنان.
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة جديدة ضد "حزب الله" اللبناني

© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر تابع لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على تليغرام، يوم الخميس، قال فيه إن الضربة التي نفذتها كانت في منطقة الطيري جنوبي لبنان.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الأمين العام لـ"حزب الله" يطالب الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل
9 فبراير, 15:29 GMT
يذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله".
ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه مؤكدا أن الهدف منه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بينما تصر إسرائيل على هذا المطلب.
ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى مواجهة مخاطر تهدد أمن إسرائيل، بينما يطالب "حزب الله" الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب حتى لا تتمادى في اعتداءاتها على لبنان.
