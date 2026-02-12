https://sarabic.ae/20260212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-ضربة-جديدة-ضد-حزب-الله-اللبناني-1110308972.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة جديدة ضد "حزب الله" اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر تابع لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بانتهاكات متكررة لتفاهمات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. 12.02.2026
جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على تليغرام، يوم الخميس، قال فيه إن الضربة التي نفذتها كانت في منطقة الطيري جنوبي لبنان.يذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله".ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه مؤكدا أن الهدف منه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية بينما تصر إسرائيل على هذا المطلب.ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى مواجهة مخاطر تهدد أمن إسرائيل، بينما يطالب "حزب الله" الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب حتى لا تتمادى في اعتداءاتها على لبنان.
