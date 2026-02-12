عربي
الخارجية الهندية: التعاون مع روسيا مستمر في مجموعة واسعة من القضايا
الخارجية الهندية: التعاون مع روسيا مستمر في مجموعة واسعة من القضايا
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، اليوم الخميس، أن التعاون بين الهند وروسيا، "مستمر عبر مجموعة واسعة من القضايا"، مؤكدًا أن... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الهندية: التعاون مع روسيا مستمر في مجموعة واسعة من القضايا

11:20 GMT 12.02.2026
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، اليوم الخميس، أن التعاون بين الهند وروسيا، "مستمر عبر مجموعة واسعة من القضايا"، مؤكدًا أن نيودلهي ستواصل تطوير العلاقات الثنائية مع موسكو.
وقال جايسوال خلال إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند وروسيا، وكذلك الجوانب الأخرى من علاقاتنا، فإن التفاعل والتعاون مستمران عبر نطاق واسع من القضايا، من التجارة إلى الروابط الثقافية والشعبية والدفاع والتنسيق في مختلف جوانب علاقاتنا الثنائية، ونحن نواصل تطويرها".

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، يوم 2 فبراير/ شباط الجاري، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة حرة.

أعلام روسيا والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
لافروف: روسيا تدعم رئاسة الهند لمجموعة "بريكس"
9 فبراير, 10:27 GMT
وأفاد أوفيرتشوك في تصريحات صحفية: "يبلغ حجم سوقنا (سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) اليوم، الذي يمكن لمنتجينا الوصول إليه، نحو 730 مليون نسمة، وبالطبع، نحن نتفاوض ونوسّع هذه الفرص، تجري مفاوضات مع الهند، وهناك خطط للتفاوض مع الأردن أيضًا".

وأضاف: "وندرس عددًا من الشراكات مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى باكستان، لكن اليوم، تجري المفاوضات الرئيسية مع الهند".

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطّرد.
