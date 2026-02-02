https://sarabic.ae/20260202/-نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يبحث-مع-الهند-إنشاء-منطقة-تجارة-1109906781.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة حرة.
وأفاد أوفيرتشوك في تصريحات صحفية: "يبلغ حجم سوقنا (سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) اليوم، الذي يمكن لمنتجينا الوصول إليه، نحو 730 مليون نسمة، وبالطبع، نحن نتفاوض ونوسع هذه الفرص، تجري مفاوضات مع الهند، وهناك خطط للتفاوض مع الأردن أيضاً".وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".وقال بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد رسخ نفسه كواحد من المراكز المكتفية ذاتياً في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطوير التعاون في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعود بالنفع على كل الدول الخمس.
وأفاد أوفيرتشوك في تصريحات صحفية: "يبلغ حجم سوقنا (سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) اليوم، الذي يمكن لمنتجينا الوصول إليه، نحو 730 مليون نسمة، وبالطبع، نحن نتفاوض ونوسع هذه الفرص، تجري مفاوضات مع الهند، وهناك خطط للتفاوض مع الأردن أيضاً".
وأضاف: وندرس عدداً من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى باكستان، لكن اليوم، تجري المفاوضات الرئيسية مع الهند.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
وقال الرئيس الروسي
: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".
وقال بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد رسخ نفسه كواحد من المراكز المكتفية ذاتياً في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطوير التعاون في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعود بالنفع على كل الدول الخمس.