نائب رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة
وأفاد أوفيرتشوك في تصريحات صحفية: "يبلغ حجم سوقنا (سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) اليوم، الذي يمكن لمنتجينا الوصول إليه، نحو 730 مليون نسمة، وبالطبع، نحن نتفاوض ونوسع هذه الفرص، تجري مفاوضات مع الهند، وهناك خطط للتفاوض مع الأردن أيضاً".وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".وقال بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد رسخ نفسه كواحد من المراكز المكتفية ذاتياً في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.وأشار الرئيس الروسي إلى أن ‏تطوير التعاون في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعود بالنفع على كل الدول الخمس.بوتين: المزيد من الدول تعرب عن استعدادها لبناء علاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي... فيديو
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة حرة.
وأفاد أوفيرتشوك في تصريحات صحفية: "يبلغ حجم سوقنا (سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) اليوم، الذي يمكن لمنتجينا الوصول إليه، نحو 730 مليون نسمة، وبالطبع، نحن نتفاوض ونوسع هذه الفرص، تجري مفاوضات مع الهند، وهناك خطط للتفاوض مع الأردن أيضاً".

وأضاف: وندرس عدداً من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى باكستان، لكن اليوم، تجري المفاوضات الرئيسية مع الهند.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال اجتماع على هامش قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
بوتين يعرب عن أمله في إجراء نقاش هادف بين قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
21 ديسمبر 2025, 13:41 GMT
وقال الرئيس الروسي: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".
وقال بوتين إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد رسخ نفسه كواحد من المراكز المكتفية ذاتياً في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ‏تطوير التعاون في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستعود بالنفع على كل الدول الخمس.
بوتين: المزيد من الدول تعرب عن استعدادها لبناء علاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي... فيديو
