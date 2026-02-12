https://sarabic.ae/20260212/الرئيس-القبرصي--انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-مستحيل-1110288636.html
الرئيس القبرصي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "مستحيل"
الرئيس القبرصي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "مستحيل"
أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2027، "مستحيل". 12.02.2026
وقال الرئيس القبرصي أثناء زيارته إلى باريس: "فلاديمير زيلينسكي يلح على الانضمام في الأول من يناير 2027، وهذا مستحيل".في وقت سابق، أفاد الإعلام الغربي بأن الاتحاد الأوروبي يعد خطة من خمس نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد بحلول عام 2027.منح الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران عام 2022، حالة الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن هذا القرار رمزي لدعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.في هذه الأثناء، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الانضمام الأوكراني إلى الاتحاد الأوروبي حق سيادي لكييف، وفي الوقت نفسه، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف خريستودوليديس: "لكن يجب علينا إدخال انضمام تدريجي لكلّ الدول المرشحة يسمح لها بالانضمام إلى السوق الموحدة ومنطقة شنغن، ثم السياسة الزراعية المشتركة اعتمادًا على امتثالها لقيم الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، أفاد الإعلام الغربي بأن الاتحاد الأوروبي يعد خطة من خمس نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد بحلول عام 2027.
منح الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران عام 2022، حالة الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن هذا القرار رمزي لدعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.
في هذه الأثناء، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الانضمام الأوكراني إلى الاتحاد الأوروبي حق سيادي لكييف، وفي الوقت نفسه، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.