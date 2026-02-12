عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس القبرصي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "مستحيل"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2027، "مستحيل".
أخبار الاتحاد الأوروبي
فلاديمير زيلينسكي
وقال الرئيس القبرصي أثناء زيارته إلى باريس: "فلاديمير زيلينسكي يلح على الانضمام في الأول من يناير 2027، وهذا مستحيل".في وقت سابق، أفاد الإعلام الغربي بأن الاتحاد الأوروبي يعد خطة من خمس نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد بحلول عام 2027.منح الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران عام 2022، حالة الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن هذا القرار رمزي لدعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.في هذه الأثناء، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الانضمام الأوكراني إلى الاتحاد الأوروبي حق سيادي لكييف، وفي الوقت نفسه، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
الرئيس القبرصي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "مستحيل"

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الخميس، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2027، "مستحيل".
وقال الرئيس القبرصي أثناء زيارته إلى باريس: "فلاديمير زيلينسكي يلح على الانضمام في الأول من يناير 2027، وهذا مستحيل".

وأضاف خريستودوليديس: "لكن يجب علينا إدخال انضمام تدريجي لكلّ الدول المرشحة يسمح لها بالانضمام إلى السوق الموحدة ومنطقة شنغن، ثم السياسة الزراعية المشتركة اعتمادًا على امتثالها لقيم الاتحاد الأوروبي".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
أمس, 11:14 GMT
في وقت سابق، أفاد الإعلام الغربي بأن الاتحاد الأوروبي يعد خطة من خمس نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد بحلول عام 2027.
منح الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران عام 2022، حالة الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا. وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن هذا القرار رمزي لدعم كييف وكيشينيوف في مواجهتهما مع موسكو.
في هذه الأثناء، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الانضمام الأوكراني إلى الاتحاد الأوروبي حق سيادي لكييف، وفي الوقت نفسه، يعارض عدد من الدول الأوروبية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
