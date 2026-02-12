ترامب: يجب أن يخجل الرئيس الإسرائيلي من نفسه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن على نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أن يخجل من نفسه لعدم منحه العفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.
وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عما إذا كان نتنياهو مسؤولا عن الإخفاقات الأمنية التي سمحت بشن هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أجاب ترامب: "أعتقد أن الجميع مسؤول"، قبل أن يشير إلى أنه كان "هجوما مباغتا" لم يكن أحد ليتوقعه.
ثم أشاد ترامب مجددا بنتنياهو، ووصفه بأنه "رئيس وزراء ممتاز في زمن الحرب"، وأشاد بنجاحاتهما المشتركة ضد إيران، قبل أن يوجه انتقاداته إلى الرئيس الإسرائيلي.
وقال ترامب: "لدينا رئيس رفض منحه العفو.. عليه أن يخجل من نفسه".
وأضاف أن "السلطة الأساسية التي يملكها هرتسوغ هي منح العفو، وهو لا يفعل".
وأردف ترامب: "لقد منح هرتسوغ العفو في 5 مناسبات مختلفة، لكنه لا يريد فعل ذلك لأنه، على ما يبدو، يفقد سلطته"، دون أن يخوض في التفاصيل.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الرئيس الإسرائيلي يحسم موقفه من طلب ترامب العفو عن نتنياهو
6 ديسمبر 2025, 16:42 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن على الشعب الإسرائيلي أن يُشعروا هرتسوغ بالخجل، إنه لأمر مخز عدم منحه العفو لنتنياهو".
وخلال استضافته لنتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول 2025، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، حول هذه المسألة، وأن الأخير أخبره أن العفو قادم.
لكن نفى هرتسوغ سريعا مزاعم ترامب، وأكد أنه لم يتحدث مع ترامب في الآونة الأخيرة، وأنه لم يُتخذ أي قرار بشأن العفو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
نتنياهو يدلي باعتراف مفاجئ بشأن "طوفان الأقصى"
5 فبراير, 14:47 GMT
وأفاد مكتب هرتسوغ آنذاك بأن الرئيس الإسرائيلي تحدث قبل أسابيع مع "ممثل عن الرئيس ترامب، الذي استفسر عن رسالة الرئيس الأمريكي"، في إشارة إلى رسالة بعثها ترامب إلى هرتسوغ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، يحثه فيها رسميا على العفو عن نتنياهو.
وأضاف مكتب هرتسوغ أنه خلال تلك المحادثة، "تم تقديم شرح بشأن المرحلة التي وصل إليها الطلب حاليا، وأن أي قرار بشأن هذه المسألة سيُتخذ وفقا للإجراءات المتبعة".
