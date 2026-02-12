https://sarabic.ae/20260212/حكومة-جديدة-في-مصر-تبدأ-مهامها-بعد-أدائها-اليمين-الدستورية-1110288448.html
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية
12.02.2026
مصر
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
مصر
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس السيسي، عقد اجتماعًا مع الحكومة، وشدد على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر للأداء والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال رئيس التحرير التنفيذي لمجلة "روز اليوسف"، إسلام كمال، إن "التعديل الوزاري يعكس إصرارًا على مواجهة الأزمة الاقتصادية، خاصة الديون المتضخمة، مع الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رغم انتقادات واسعة لأدائه، على اعتبار أنه قادر تنفيذيًا على استكمال البرامج التي بدأتها الحكومة للإصلاح".
وأوضح أن "تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد إرادة حقيقية للخروج من الأزمة"، مؤكدًا أن "تعيين الفريق أشرف سالم زاهر
وزيرًا للدفاع، يعكس تركيزًا على أولوية الأمن القومي والذكاء الصناعي العسكري في مواجهة التحديات الإقليمية".
وحول السياسيات الاقتصادية المتوقعة للحكومة المصرية الجديدة، قال الكاتب الصحفي بصحيفة "الأهرام"، عبد الناصر منصور، إن "الحكومة المصرية الجديدة، ستركز على استكمال المشروعات القومية التي بدأت سابقًا، خاصة في البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، الزراعة، والصناعة".
وذكر أن "الأولويات تشمل استكمال المدن الصناعية الجديدة، ومواجهة تحديات المصانع، تطوير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع الزراعة أفقيًا ورأسيًا".
وأوضح أن من بين مهام الحكومة "الاستمرار في تنفيذ مشروعات مثل القطار الكهربائي السريع
، مع التركيز على السياحة، والمشروع النووي بالضبعة بالتعاون الروسي، الذي يمثل نقلة نوعية في الطاقة".