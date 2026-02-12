حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية

عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260212/حكومة-جديدة-في-مصر-تبدأ-مهامها-بعد-أدائها-اليمين-الدستورية-1110288448.html
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية
سبوتنيك عربي
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T11:56+0000
2026-02-12T11:56+0000
راديو
ملفات ساخنة
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110287896_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b33ec35ea90685cde5c66b195f1b9b96.png
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
سبوتنيك عربي
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس السيسي، عقد اجتماعًا مع الحكومة، وشدد على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر للأداء والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري".وأوضح أن "تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد إرادة حقيقية للخروج من الأزمة"، مؤكدًا أن "تعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع، يعكس تركيزًا على أولوية الأمن القومي والذكاء الصناعي العسكري في مواجهة التحديات الإقليمية".وحول السياسيات الاقتصادية المتوقعة للحكومة المصرية الجديدة، قال الكاتب الصحفي بصحيفة "الأهرام"، عبد الناصر منصور، إن "الحكومة المصرية الجديدة، ستركز على استكمال المشروعات القومية التي بدأت سابقًا، خاصة في البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، الزراعة، والصناعة".وأوضح أن من بين مهام الحكومة "الاستمرار في تنفيذ مشروعات مثل القطار الكهربائي السريع، مع التركيز على السياحة، والمشروع النووي بالضبعة بالتعاون الروسي، الذي يمثل نقلة نوعية في الطاقة".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110287896_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_96cbde5464490c097850810200c84d2b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, аудио
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, аудио

حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أدائها اليمين الدستورية

11:56 GMT 12.02.2026
راديو
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس السيسي، عقد اجتماعًا مع الحكومة، وشدد على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر للأداء والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري".

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال رئيس التحرير التنفيذي لمجلة "روز اليوسف"، إسلام كمال، إن "التعديل الوزاري يعكس إصرارًا على مواجهة الأزمة الاقتصادية، خاصة الديون المتضخمة، مع الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رغم انتقادات واسعة لأدائه، على اعتبار أنه قادر تنفيذيًا على استكمال البرامج التي بدأتها الحكومة للإصلاح".

وأوضح أن "تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد إرادة حقيقية للخروج من الأزمة"، مؤكدًا أن "تعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع، يعكس تركيزًا على أولوية الأمن القومي والذكاء الصناعي العسكري في مواجهة التحديات الإقليمية".
وحول السياسيات الاقتصادية المتوقعة للحكومة المصرية الجديدة، قال الكاتب الصحفي بصحيفة "الأهرام"، عبد الناصر منصور، إن "الحكومة المصرية الجديدة، ستركز على استكمال المشروعات القومية التي بدأت سابقًا، خاصة في البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، الزراعة، والصناعة".

وذكر أن "الأولويات تشمل استكمال المدن الصناعية الجديدة، ومواجهة تحديات المصانع، تطوير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتوسيع الزراعة أفقيًا ورأسيًا".

وأوضح أن من بين مهام الحكومة "الاستمرار في تنفيذ مشروعات مثل القطار الكهربائي السريع، مع التركيز على السياحة، والمشروع النووي بالضبعة بالتعاون الروسي، الذي يمثل نقلة نوعية في الطاقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала