الحكومة المصرية تؤدي اليمين الدستورية... وتعيين وزير جديد للدفاع

أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 11.02.2026

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع الحكومة، معربًا عن تمنياته لأعضائها بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم.وشدد السيسي على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر للأداء والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري.كما شدد على ضرورة تأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة وكذا بالقطاع الخاص، موجّهًا بضرورة العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.وأكد السيسي على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشددًا على دعمه للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.وجاء حلف اليمين بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على النحو الآتي:- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.- الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.- المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.- الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.- الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.- ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.- الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.- المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيرًا للعمل.- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.- الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.- المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.- الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

