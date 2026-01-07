المالية المصرية ترد على "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
المالية المصرية ترد على "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي
المالية المصرية ترد على "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي
علقت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، على ما وصفته بأنه "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي لبلادها.
وذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي.وأكد المرصد أن "ذلك التراجع قد أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".وأوضح المرصد في بيان له حول الرد على أحد التقارير، أن "ذلك قد تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري".وأوضح أن "سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام انخفض ليصل في 6 يناير(كانون الثاني) 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".وشددت وزارة المالية المصرية على التزامها الكامل بالشفافية والدقة في عرض البيانات، مع احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة أي عرض غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تشويه الواقع المالي.وتابع المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية أن "استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي، بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوي والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة، والأداء الجيد جدا للصادرات السلعية والخدمية".
علقت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، على ما وصفته بأنه "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي لبلادها.
وذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي.
وأكد المرصد أن "ذلك التراجع قد أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
وأوضح المرصد في بيان له حول الرد على أحد التقارير، أن "ذلك قد تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري".
وأوضح أن "سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام انخفض ليصل في 6 يناير(كانون الثاني) 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
لم يكتف المرصد المصري بذلك، بل وصف التقرير الإعلامي الذي عرضته بعض وسائل الإعلام بأنه "غير مهني وغير دقيق، وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين".
وشددت وزارة المالية المصرية على التزامها الكامل بالشفافية والدقة في عرض البيانات، مع احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة أي عرض غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تشويه الواقع المالي.
وتابع المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية أن "استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي، بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوي والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة، والأداء الجيد جدا للصادرات السلعية والخدمية".
