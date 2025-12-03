الحكومة المصرية تعلن أنها بصدد تحديث وثيقة "ملكية الدولة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/الحكومة-المصرية-تعلن-أنها-بصدد-تحديث-وثيقة-ملكية-الدولة-1107781780.html
الحكومة المصرية تعلن أنها بصدد تحديث وثيقة "ملكية الدولة"
الحكومة المصرية تعلن أنها بصدد تحديث وثيقة "ملكية الدولة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار في مصر. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T14:28+0000
2025-12-03T14:28+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيديكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصطفى مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة بصدد تحديث "وثيقة ملكية الدولة"، قبل انتهاء الإطار الزمني الذي كان محدد لها، منوّهًا إلى أن "المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" حقق مكانة متقدمة بين المعارض العالمية المماثلة".وجاءت تصريحات مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، حيث استعرض حصاد الأسبوع، ومنها افتتاح الرئيس السيسي لمعرض "إيديكس 2025".وكان مدبولي، أكد أمس الثلاثاء، حرص الحكومة المصرية على متابعة إجراءات "تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم فى استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمى والدولي".جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات موقف تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
https://sarabic.ae/20251022/مصر-تعلن-دراسة-إنشاء-ممر-استثماري-أوروبي-لديها--1106295637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيديكس
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيديكس

الحكومة المصرية تعلن أنها بصدد تحديث وثيقة "ملكية الدولة"

14:28 GMT 03.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار في مصر.
ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصطفى مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة بصدد تحديث "وثيقة ملكية الدولة"، قبل انتهاء الإطار الزمني الذي كان محدد لها، منوّهًا إلى أن "المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" حقق مكانة متقدمة بين المعارض العالمية المماثلة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
مصر تعلن دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي لديها
22 أكتوبر, 20:22 GMT
وجاءت تصريحات مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، حيث استعرض حصاد الأسبوع، ومنها افتتاح الرئيس السيسي لمعرض "إيديكس 2025".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "بعثة صندوق النقد الدولي بدأت المراجعة الخامسة والسادسة، والتقت بعدد من الوزراء، ولدى مصر تفاؤل بأن الأمور تسير في المسار السليم".

وكان مدبولي، أكد أمس الثلاثاء، حرص الحكومة المصرية على متابعة إجراءات "تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم فى استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمى والدولي".
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات موقف تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала