الحكومة المصرية تعلن أنها بصدد تحديث وثيقة "ملكية الدولة"
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار في مصر. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصطفى مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة بصدد تحديث "وثيقة ملكية الدولة"، قبل انتهاء الإطار الزمني الذي كان محدد لها، منوّهًا إلى أن "المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" حقق مكانة متقدمة بين المعارض العالمية المماثلة".وجاءت تصريحات مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، حيث استعرض حصاد الأسبوع، ومنها افتتاح الرئيس السيسي لمعرض "إيديكس 2025".وكان مدبولي، أكد أمس الثلاثاء، حرص الحكومة المصرية على متابعة إجراءات "تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم فى استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمى والدولي".جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات موقف تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
