https://sarabic.ae/20251022/مصر-تعلن-دراسة-إنشاء-ممر-استثماري-أوروبي-لديها--1106295637.html
مصر تعلن دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي لديها
مصر تعلن دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي لديها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث شكلت تجارته 27% من إجمالي التجارة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T20:22+0000
2025-10-22T20:22+0000
2025-10-22T20:22+0000
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وأوضح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن المنتدى ناقش موضوعات استراتيجية متنوعة، أبرزها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وفقا لجريدة "المصري اليوم".وكانت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، قد وقّعت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل.وأكدت فون دير لاين أن هذه القمة تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد يُعد الشريك الاقتصادي الأبرز للقاهرة، وفقا لجريدة "المصري اليوم".كما كشفت عن خطط لإطلاق منصة استثمارية تستهدف مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا على امتداد الساحل المتوسطي، لدعم التحول الأخضر والنمو المستدام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20251022/السيسي-يؤكد-للاتحاد-الأوروبي-ضرورة-احترام-سيادة-الدول-ووحدة-أراضيها-ومقدرات-شعوبها-1106274951.html
https://sarabic.ae/20251022/المفوضية-الأوروبية-توقع-حزمة-مساعدات-لمصر-بقيمة-5-مليارات-يورو-لدعم-الاقتصاد-1106290602.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, مصر, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, مصر, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار العالم الآن
مصر تعلن دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي لديها
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث شكلت تجارته 27% من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد في 2024، فيما مثلت استثماراته 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام ذاته.
وأوضح السيسي
، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن المنتدى ناقش موضوعات استراتيجية متنوعة، أبرزها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وفقا لجريدة "المصري اليوم".
وشدد الرئيس المصري على أهمية هذا الحدث كمحطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا التزام الدولة بدعم القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.
وكانت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين
، قد وقّعت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل.
وأكدت فون دير لاين أن هذه القمة تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
، مشيرة إلى أن الاتحاد يُعد الشريك الاقتصادي الأبرز للقاهرة، وفقا لجريدة "المصري اليوم".
وأوضحت رئيسة المفوضية أن الشراكة تشمل قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، بهدف تحقيق منافع مشتركة، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي باستكشاف فرص استثمارية جديدة وإطلاق مبادرات لجذب رؤوس الأموال إلى مصر.
كما كشفت عن خطط لإطلاق منصة استثمارية تستهدف مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا على امتداد الساحل المتوسطي، لدعم التحول الأخضر والنمو المستدام في المنطقة.