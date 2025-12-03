عربي
عدسة "سبوتنيك" ترصد جانبا من قدرات راجمة الصواريخ الروسية بي "إم 21" التي طورتها مصر
عرض الجناح المصري في معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" مجموعة من منظومات المدفعية الصاروخية، من بينها راجمة الصواريخ الروسية بي "إم 21" التي طورتها مصر، والمخصصة لإطلاق صواريخ عيار 122 ملم.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" جانبًا من قدرات هذه النسخة المصرية المتطورة للراجمة الروسية القديمة التي كانت مستخدمة سابقًا في القوات المسلحة المصرية.
ووفقا لمرلسل "سبوتنيك"، فإن مصر قامت بتحديث المنظومة عبر إضافة وحدة متكاملة لإدارة النيران، تتضمن أربع راجمات تعمل كوحدة مقاتلة واحدة، إضافة إلى مركز تحكم وإدارة نيران مسؤول عن عمليات الإطلاق، والتوجيه، وتصحيح المسارات.
وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" الذي تستضيفه مصر بمشاركة نحو 86 دولة تعرض أحدث تقنياتها العسكرية والدفاعية.
ورصدت وكالة "سبوتنيك" استمرار الإقبال الجماهيري المتزايد يوما بعد يوم على أجنحة المعرض، مع توقيع العديد من الاتفاقيات خلال الأيام الماضية، وتوقعات بإبرام المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الدول خلال اليوم الثالث.
ويحظى الجناح الروسي بإقبال ملحوظ بفضل ما يعرضه من أسلحة وتقنيات عسكرية دفاعية متطورة.
وينظر إلى المعرض على أنه نقطة فارقة في عمليات التسليح في المنطقة وخاصة في القارة الأفريقية، حيث تعدّ مصر مركزا رئيسيا للقارة وانطلاقة لتسليح جيوش العديد من الدول الأفريقية بأحدث الأسلحة.
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وينظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
