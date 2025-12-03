https://sarabic.ae/20251203/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-لمعرض-إيديكس-2025-بإقبال-جماهيري-متزايد-ومشاركة-86-دولة-1107771444.html
انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمعرض "إيديكس 2025" بإقبال جماهيري متزايد ومشاركة 86 دولة
انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمعرض "إيديكس 2025" بإقبال جماهيري متزايد ومشاركة 86 دولة
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث من معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" الذي تستضيفه مصر بمشاركة نحو 86 دولة تعرض أحدث تقنياتها العسكرية
ورصدت وكالة "سبوتنيك" استمرار الإقبال الجماهيري المتزايد يوما بعد يوم على أجنحة المعرض، مع توقيع العديد من الاتفاقيات خلال الأيام الماضية، وتوقعات بإبرام المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الدول خلال اليوم الثالث. وينظر إلى المعرض على أنه نقطة فارقة في عمليات التسليح في المنطقة وخاصة في القارة الأفريقية، حيث تعدّ مصر مركزا رئيسيا للقارة وانطلاقة لتسليح جيوش العديد من الدول الأفريقية بأحدث الأسلحة.وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وينظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
حصري
