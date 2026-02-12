https://sarabic.ae/20260212/رئيسة-فنزويلا-بالإنابة-تعلن-تلقيها-دعوة-لزيارة-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1110291336.html
رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تلقيها دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت رودريغيز في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام: "لقد تلقيت دعوة لزيارة الولايات المتحدة، ويجري النظر في تلبية الدعوة بمجرد تأسيس أطر للتعاون بين البلدين للمضي قدمًا في مختلف المجالات".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وكانت الخارجية الروسية صرّحت، في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا، هذا أمر مثير للقلق الشديد ومدان".ترامب يعلن احتجاز مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا
صرّحت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، اليوم الخميس، بأنها "تلقت دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري النظر في تلبية الدعوة".
وقالت رودريغيز في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام: "لقد تلقيت دعوة لزيارة الولايات المتحدة، ويجري النظر في تلبية الدعوة بمجرد تأسيس أطر للتعاون بين البلدين للمضي قدمًا في مختلف المجالات".
وأشارت إلى أن "نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة حاليا في أعقاب عملية عسكرية أمريكية على فنزويلا ،في يناير/كانون الثاني الفائت، لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
صرّحت، في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا، هذا أمر مثير للقلق الشديد ومدان".