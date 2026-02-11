عربي
الولايات المتحدة تمنح ترخيصا عاما يتعلق بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا
الولايات المتحدة تمنح ترخيصا عاما يتعلق بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصداره ترخيصا عاما، يسمح بتوريد التقنيات لدعم وتطوير الإنتاج النفطي في فنزويلا. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T07:49+0000
2026-02-11T07:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104553/41/1045534126_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_423fb9d66d3c39c8c9ee42d7781c42b0.jpg
ووفقا لما ينص عليه الترخيص، فإنه "يُسمح بجميع العمليات المحظورة بموجب أحكام العقوبات المتعلقة بفنزويلا، والتي تكون عادة مصاحبة وضرورية لتوريد السلع أو التكنولوجيا أو البرمجيات أو الخدمات من الولايات المتحدة أو من شخص أمريكي لاستكشاف أو تطوير أو إنتاج النفط أو الغاز في فنزويلا".وأشار إلى أن "واشنطن ترى أن أدوات الطاقة والتجارة، قادرة على تغيير سلوك فنزويلا للأفضل بشكل كبير دون اللجوء إلى إدخال القوات الأمريكية".وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع هذا العام، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وأكد أنه تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، مشيرا إلى أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلقرئيسة فنزويلا بالوكالة: نجري حوارا مع واشنطن يشمل "أكثر الخلافات حساسية"
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصداره ترخيصا عاما، يسمح بتوريد التقنيات لدعم وتطوير الإنتاج النفطي في فنزويلا.
ووفقا لما ينص عليه الترخيص، فإنه "يُسمح بجميع العمليات المحظورة بموجب أحكام العقوبات المتعلقة بفنزويلا، والتي تكون عادة مصاحبة وضرورية لتوريد السلع أو التكنولوجيا أو البرمجيات أو الخدمات من الولايات المتحدة أو من شخص أمريكي لاستكشاف أو تطوير أو إنتاج النفط أو الغاز في فنزويلا".

ويتوقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في 6 فبراير/شباط، أن "يتجاوز إنتاج النفط في فنزويلا مليون برميل يوميا هذا العام، ويرافقه زيادة بمئات الآلاف من البراميل يوميا خلال عام 2026".

وأشار إلى أن "واشنطن ترى أن أدوات الطاقة والتجارة، قادرة على تغيير سلوك فنزويلا للأفضل بشكل كبير دون اللجوء إلى إدخال القوات الأمريكية".

وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "بالتأكيد. أعتقد أنك سترى هذا العام زيادة في إنتاج النفط في فنزويلا بمئات الآلاف من البراميل يوميا، قد نشهد نموا كبيرا في إنتاج النفط الفنزويلي في السنوات القليلة المقبلة".

Oil Tanker - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل
05:24 GMT
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع هذا العام، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وأكد أنه تم احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، مشيرا إلى أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق
رئيسة فنزويلا بالوكالة: نجري حوارا مع واشنطن يشمل "أكثر الخلافات حساسية"
