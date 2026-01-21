https://sarabic.ae/20260121/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-نجري-حوارا-مع-واشنطن-يشمل-أكثر-الخلافات-حساسية-1109496474.html

رئيسة فنزويلا بالوكالة: نجري حوارا مع واشنطن يشمل "أكثر الخلافات حساسية"

صرحت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، الخميس، بأن سلطات بلادها تجري حوارًا مع الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية، يشمل مناقشة حتى أكثر القضايا

وقالت رودريغيز، خلال كلمة ألقتها أمام اجتماع المجلس الاتحادي للحكومة، إن "فنـزويلا توجد في مسار حوار وعمل مع الولايات المتحدة، دون أي خوف، وبصراحة كاملة، لمناقشة الخلافات والصعوبات، سواء كانت الأكثر حساسية أو الأقل حساسية".وأضافت أن كاراكاس تنطلق من أولوية الدبلوماسية والتفاهم المتبادل باعتبارهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، مؤكدة أن السلطات الفنزويلية ترى أن توحيد دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بات أمرًا حتميًا، بما يمكنها من التحول إلى قوة واحدة قادرة على مواجهة السياسات القائمة على التوسع والهيمنة.وأوضحت رودريغيز:وكانت الولايات المتحدة قد شنت في 3 يناير/كانون الثاني ضربة واسعة على فنزويلا، جرى على إثرها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. وبحسب الرواية الأمريكية، فإن مادورو وزوجته متهمان بما وصفته واشنطن بالضلوع في "إرهاب المخدرات".وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستحصل على مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من عائدات بيع النفط الفنزويلي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد المدة الزمنية التي ستواصل خلالها الولايات المتحدة السيطرة على فنزويلا، لكنه أكد أنها ستكون "أطول بكثير" من عام واحد.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي. كما دعت بكين، عقب موسكو، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

