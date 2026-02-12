روسيا تطور نظاما جديدا للاتصالات الآمنة

عربي
وقالت الوزارة في بيان: "اطلع وزير الدفاع، أندريه بيلؤوسوف، على نموذج المعدات المحمولة الذي يوفره طيف الاتصالات الآمنة الحديثة بشكل كامل".وتفقد بيلؤوسوف أجهزة التشويش للمسيرات "إف بي في"، التي يستخدمها الجيش الروسي لضمان أمن الطائرات الهجومية وطرق إمدادات الذخائر والصواريخ، كما اطلع على نماذج المسيرات الجديدة والمجمعات الروبوتية الأرضية.واستمع بيلؤوسوف إلى تقارير القادة العسكريين ومنح الجوائز لعسكريين متميزين خلال زيارته مركز القيادة لوحدة مجموعة "الجنوب".وكان وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قد أعلن يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش الروسي خلال عام 2026.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، وضعت معدات محمولة حديثة لضمان الاتصالات الآمنة في الخدمة.
وقالت الوزارة في بيان: "اطلع وزير الدفاع، أندريه بيلؤوسوف، على نموذج المعدات المحمولة الذي يوفره طيف الاتصالات الآمنة الحديثة بشكل كامل".
وتفقد بيلؤوسوف أجهزة التشويش للمسيرات "إف بي في"، التي يستخدمها الجيش الروسي لضمان أمن الطائرات الهجومية وطرق إمدادات الذخائر والصواريخ، كما اطلع على نماذج المسيرات الجديدة والمجمعات الروبوتية الأرضية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى جاهزية نموذج الطائرة من دون طيار الجديد، مشيرة إلى أن هدفه هو إعادة بث الإشارات السلكية وزيادة نطاق المسيرات الهجومية.
واستمع بيلؤوسوف إلى تقارير القادة العسكريين ومنح الجوائز لعسكريين متميزين خلال زيارته مركز القيادة لوحدة مجموعة "الجنوب".
وكان وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، قد أعلن يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتزم تسليم أكثر من 310 آلاف قطعة من المعدات العسكرية ونحو 21 مليون قطعة سلاح إلى الجيش الروسي خلال عام 2026.
