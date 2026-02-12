كوريا الديمقراطية تحذر من "رد رهيب" في حال وقوع المزيد من اختراقات الطائرات المسيرة من الجنوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الديمقراطية تحذر من "رد رهيب" في حال وقوع المزيد من اختراقات الطائرات المسيرة من الجنوب
كوريا الديمقراطية تحذر من "رد رهيب" في حال وقوع المزيد من اختراقات الطائرات المسيرة من الجنوب

23:28 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Alexander Kazakovزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
حذّرت كوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، من أنها سترد "ردًا رهيبًا" في حال حدوث اختراق آخر من كوريا الجنوبية بطائرات مسيّرة، بعد أن أعلنت سيول عن فتح تحقيق في حادث عابر للحدود تم الإبلاغ عنه الشهر الماضي.
وقالت كيم يو جونغ، الأخت القوية لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "أقدّم تحذيرًا مسبقًا بأن تكرار مثل هذا الاستفزاز الذي ينتهك السيادة غير القابلة للتصرف لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سيستدعي بالتأكيد ردًا رهيبًا".
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"
11 يناير, 05:29 GMT
وأضافت كيم أنه رغم اعترافها بخطوات "عقلانية" اتخذها الجنوب بعد الحادث في يناير/كانون الثاني، فإن انتهاك سيادة كوريا الديمقراطية غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.
وقالت: "لا يهمنا من هو المتحكم الفعلي في تسلل الطائرة المسيّرة إلى المجال الجوي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، سواء كان فردًا أم منظمة مدنية".
وحذرت كيم سيول في بيانها من أن مثل هذه الحوادث لن تُسكت عنها، وقالت: "أحذّر السلطات في جمهورية كوريا من ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل الأحمق داخل بلادهم".
وقال جيش كوريا الديمقراطية إن الطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها كانت تحمل "معدات استقصاء" وتخزين لقطات لـ"أهداف مهمة".
وأظهرت الصور حطامًا لطائرة ذات أجنحة متناثرًا على الأرض بجانب مجموعة من المكوّنات الرمادية والزرقاء.
وشن المحققون الكوريون الجنوبيون يوم الثلاثاء مداهمات لمكاتب وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، في محاولة لتحديد المسؤول عن الحادث الذي وقع في يناير/كانون الثاني، حيث تقول بيونغ يانغ إنها أسقطت طائرة مسيّرة للاستطلاع بالقرب من مركزها الصناعي في كايسونغ.
وفي البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط رسمي في حادث يناير/كانون الثاني، لكن قوة مشتركة من الجيش والشرطة أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تحقق مع ثلاثة جنود نشطين وموظف واحد من وكالة الاستخبارات في محاولة "لتحديد الحقيقة بشكل كامل".
يشار إلى أن الحادث قد زاد من حدة التوتر وهدد بعرقلة جهود سيول لإصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ.
وقد سعى الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، إلى إصلاح العلاقات مع جاره النووي، متعهدًا بوقف الطائرات المسيّرة التي كانت تعبر الحدود خلال فترة سلفه.
