نداءات عاجلة.. منظمات سودانية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن أوضاع اللاجئين في تشاد.. صور

نداءات عاجلة.. منظمات سودانية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن أوضاع اللاجئين في تشاد.. صور

وجهت منظمات المجتمع المدني السودانية نداء إنسانيا عاجلا إلى أطراف الصراع والمنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ اللاجئين في المعسكرات شرقي دولة تشاد، نظرا لتفاقم... 12.02.2026

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي، أنه يجب على السلطات الواقعية التي تتبع الدعم السريع والمنظمات الإنسانية الدولية التدخل العاجل لإنقاذ سكان تلك المعسكرات، نظرا لأن الظروف الحالية في تلك المعسكرات خرجت عن قدرتنا على الحماية والدعم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: ندعو المنظمات الدولية والإقليمية لدعم مخيمات اللاجئين شرق تشاد بالتحرك الفوري تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مخيمات اللاجئين، حيث يعاني مئات الآلاف من اللاجئين حاليا بسبب اندلاع الصراع القبلي وعدم كفاية المساعدات الإنسانية.وحث رئيس منظمات المجتمع المدني أصحاب المصلحة المعنيين في مناطق الدعم السريع وتشاد على زيادة المساعدات الإنسانية والموارد للمخيمات المتضررة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تعبئة قوات حفظ السلام لحماية النازحين وخلق بيئة مستقرة تساعد على توزيع المساعدات.وشدد عبد الباقي على ضرورة تسهيل الحوار بين القبائل المتصارعة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وتعزيز الحلول طويلة المدى، إضافة إلى دعم المنظمات المحلية العاملة على الأرض لتقديم المساعدة والدفاع عن حقوق اللاجئين، مشيرا إلى أن حياة وكرامة الآلاف من اللاجئين تعتمد على التزام وتدخل المجتمع الدولي لتقديم الإغاثة واستعادة السلام في شرق تشاد.وفي أبريل/ نيسان 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

