وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"

06:02 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 06:11 GMT 12.02.2026)
أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أمس الأربعاء، أن الحظر النفطي المفروض على فنزويلا منذ 2019، "انتهى عمليًا"، متعهدًا بدفع زيادة "دراماتيكية" في إنتاج النفط الفنزويلي، وفق تعبيره.
وتعهّد رايت، بعد مع محادثات أجراها مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز في كاراكاس، بدفع "زيادة دراماتيكية" في إنتاج النفط الفنزويلي، كجزء من خطة لـ"جعل الأمريكيتين عظمتين مرة أخرى".
وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تحولًا دراماتيكيًا في مسار هذا البلد، وفي حالة العلاقة بين فنزويلا والولايات المتحدة، وفي ظروف الأعمال في نصف الكرة الغربي للتجارة والتبادل".
والتقى برودريغيز في كاراكاس، ليصبح أعلى مسؤول أمريكي يزور فنزويلا، منذ أن احتجزت القوات الخاصة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتأتي زيارة رايت إلى كاراكاس في ظل تحول بالعلاقات الأمريكية - الفنزويلية، التي قطعتها كاراكاس في عام 2019، بعدما رفضت واشنطن الاعتراف بمادورو فائزًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فنزويلا.
وتمتلك فنزويلا، التي كانت في السابق مورّدًا رئيسيًا للخام إلى الولايات المتحدة، أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم بأكثر من 303 مليارات برميل، وفقًا لمنظمة "أوبك"، ويمثل ذلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية.
وأنتجت البلاد 1.2 مليون برميل نفط يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من أدنى مستوى تاريخي بلغ نحو 360 ألف برميل في 2020، لكنها ما تزال بعيدة عن 3.0 ملايين برميل يوميًا، التي كانت تضخها قبل 25 عامًا.