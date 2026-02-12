وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/وزير-الطاقة-الأمريكي-حظر-النفط-الفنزويلي-انتهى-فعليا-1110273628.html
وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"
وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أمس الأربعاء، أن الحظر النفطي المفروض على فنزويلا منذ 2019، "انتهى عمليًا"، متعهدًا بدفع زيادة "دراماتيكية" في إنتاج النفط... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T06:02+0000
2026-02-12T06:11+0000
شركة النفط الفنزويلية
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110277467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a1caba87d2289acca2d87b65e9d02e6.jpg
وتعهّد رايت، بعد مع محادثات أجراها مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز في كاراكاس، بدفع "زيادة دراماتيكية" في إنتاج النفط الفنزويلي، كجزء من خطة لـ"جعل الأمريكيتين عظمتين مرة أخرى".وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تحولًا دراماتيكيًا في مسار هذا البلد، وفي حالة العلاقة بين فنزويلا والولايات المتحدة، وفي ظروف الأعمال في نصف الكرة الغربي للتجارة والتبادل".والتقى برودريغيز في كاراكاس، ليصبح أعلى مسؤول أمريكي يزور فنزويلا، منذ أن احتجزت القوات الخاصة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.وتمتلك فنزويلا، التي كانت في السابق مورّدًا رئيسيًا للخام إلى الولايات المتحدة، أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم بأكثر من 303 مليارات برميل، وفقًا لمنظمة "أوبك"، ويمثل ذلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية.وأنتجت البلاد 1.2 مليون برميل نفط يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من أدنى مستوى تاريخي بلغ نحو 360 ألف برميل في 2020، لكنها ما تزال بعيدة عن 3.0 ملايين برميل يوميًا، التي كانت تضخها قبل 25 عامًا.
https://sarabic.ae/20260211/الولايات-المتحدة-تمنح-ترخيصا-عاما-يتعلق-بإنتاج-النفط-والغاز-في-فنزويلا-1110239662.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110277467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72d16f2fdd99c497d1c3542c877174f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شركة النفط الفنزويلية, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, رئاسة فنزويلا
شركة النفط الفنزويلية, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, رئاسة فنزويلا

وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"

06:02 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 06:11 GMT 12.02.2026)
© AP Photo / Alex BrandonUnited States Secretary of Energy Chris Wright speaks during a meeting with President Donald Trump and other oil executives in the East Room of the White House, Friday, Jan. 9, 2026, in Washington
United States Secretary of Energy Chris Wright speaks during a meeting with President Donald Trump and other oil executives in the East Room of the White House, Friday, Jan. 9, 2026, in Washington - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أمس الأربعاء، أن الحظر النفطي المفروض على فنزويلا منذ 2019، "انتهى عمليًا"، متعهدًا بدفع زيادة "دراماتيكية" في إنتاج النفط الفنزويلي، وفق تعبيره.
وتعهّد رايت، بعد مع محادثات أجراها مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز في كاراكاس، بدفع "زيادة دراماتيكية" في إنتاج النفط الفنزويلي، كجزء من خطة لـ"جعل الأمريكيتين عظمتين مرة أخرى".
وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تحولًا دراماتيكيًا في مسار هذا البلد، وفي حالة العلاقة بين فنزويلا والولايات المتحدة، وفي ظروف الأعمال في نصف الكرة الغربي للتجارة والتبادل".
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الولايات المتحدة تمنح ترخيصا عاما يتعلق بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا
أمس, 07:49 GMT
والتقى برودريغيز في كاراكاس، ليصبح أعلى مسؤول أمريكي يزور فنزويلا، منذ أن احتجزت القوات الخاصة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي زيارة رايت إلى كاراكاس في ظل تحول بالعلاقات الأمريكية - الفنزويلية، التي قطعتها كاراكاس في عام 2019، بعدما رفضت واشنطن الاعتراف بمادورو فائزًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فنزويلا.

وتمتلك فنزويلا، التي كانت في السابق مورّدًا رئيسيًا للخام إلى الولايات المتحدة، أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم بأكثر من 303 مليارات برميل، وفقًا لمنظمة "أوبك"، ويمثل ذلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية.
وأنتجت البلاد 1.2 مليون برميل نفط يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من أدنى مستوى تاريخي بلغ نحو 360 ألف برميل في 2020، لكنها ما تزال بعيدة عن 3.0 ملايين برميل يوميًا، التي كانت تضخها قبل 25 عامًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала