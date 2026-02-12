https://sarabic.ae/20260212/وزير-الطاقة-الأمريكي-حظر-النفط-الفنزويلي-انتهى-فعليا-1110273628.html

وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"

وزير الطاقة الأمريكي: حظر النفط الفنزويلي "انتهى فعليا"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أمس الأربعاء، أن الحظر النفطي المفروض على فنزويلا منذ 2019، "انتهى عمليًا"، متعهدًا بدفع زيادة "دراماتيكية" في إنتاج النفط... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T06:02+0000

2026-02-12T06:02+0000

2026-02-12T06:11+0000

شركة النفط الفنزويلية

الولايات المتحدة الأمريكية

فنزويلا

رئاسة فنزويلا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110277467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a1caba87d2289acca2d87b65e9d02e6.jpg

وتعهّد رايت، بعد مع محادثات أجراها مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز في كاراكاس، بدفع "زيادة دراماتيكية" في إنتاج النفط الفنزويلي، كجزء من خطة لـ"جعل الأمريكيتين عظمتين مرة أخرى".وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تحولًا دراماتيكيًا في مسار هذا البلد، وفي حالة العلاقة بين فنزويلا والولايات المتحدة، وفي ظروف الأعمال في نصف الكرة الغربي للتجارة والتبادل".والتقى برودريغيز في كاراكاس، ليصبح أعلى مسؤول أمريكي يزور فنزويلا، منذ أن احتجزت القوات الخاصة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.وتمتلك فنزويلا، التي كانت في السابق مورّدًا رئيسيًا للخام إلى الولايات المتحدة، أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم بأكثر من 303 مليارات برميل، وفقًا لمنظمة "أوبك"، ويمثل ذلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية.وأنتجت البلاد 1.2 مليون برميل نفط يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من أدنى مستوى تاريخي بلغ نحو 360 ألف برميل في 2020، لكنها ما تزال بعيدة عن 3.0 ملايين برميل يوميًا، التي كانت تضخها قبل 25 عامًا.

https://sarabic.ae/20260211/الولايات-المتحدة-تمنح-ترخيصا-عاما-يتعلق-بإنتاج-النفط-والغاز-في-فنزويلا-1110239662.html

الولايات المتحدة الأمريكية

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

شركة النفط الفنزويلية, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, رئاسة فنزويلا