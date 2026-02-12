https://sarabic.ae/20260212/وزير-خارجية-موريشيوس-حان-وقت-إعادة-تنظيم-الأمم-المتحدة-لتمثيل-الدول-الأفريقية-بشكل-أفضل-1110298441.html
وزير خارجية موريشيوس: حان وقت إعادة تنظيم الأمم المتحدة لتمثيل الدول الأفريقية بشكل أفضل
أكد وزير خارجية موريشيوس، ريتيش رامفول، أن عدم وجود أي دولة أفريقية بين الدول التي لها مقاعد دائمة بمجلس الأمن أمر غير مقبول. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T16:11+0000
وقال رامفول، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا"، إن القارة الأفريقية تضم أكثر من 10 في المئة من سكان العالم وتواجه عددا كبيرا من التحديات الأمنية، ومع ذلك لا تمتلك تمثيلا دائما داخل مجلس الأمن، معتبرا أن هذا الخلل يستوجب إصلاحا مؤسسيا جادا.وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار الوزير إلى أن المؤسسة قد تحتاج أيضا إلى إصلاح، لكنه أوضح في الوقت ذاته إلى أن أفريقيا تمتلك محاكمها الخاصة، واصفا ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإقليمية.وتطرق رامفول إلى القضايا الاقتصادية، موضحا أن العديد من الدول الأفريقية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدولار واليورو في التجارة الدولية.ودعا الدول الأفريقية إلى دراسة إمكانية توسيع التعامل بعملاتها المحلية فيما بينها، عبر إنشاء آلية أو استراتيجية نقدية مشتركة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة.
أكد وزير خارجية موريشيوس، ريتيش رامفول، أن عدم وجود أي دولة أفريقية بين الدول التي لها مقاعد دائمة بمجلس الأمن أمر غير مقبول.
وقال رامفول، في تصريحات لـ"سبوتنيك
أفريقيا"، إن القارة الأفريقية تضم أكثر من 10 في المئة من سكان العالم وتواجه عددا كبيرا من التحديات الأمنية، ومع ذلك لا تمتلك تمثيلا دائما داخل مجلس الأمن، معتبرا أن هذا الخلل يستوجب إصلاحا مؤسسيا جادا.
وقال رامفول: "حان الوقت لإعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة بما يضمن تمثيلا أفضل للدول الأفريقية".
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار الوزير إلى أن المؤسسة قد تحتاج أيضا إلى إصلاح، لكنه أوضح في الوقت ذاته إلى أن أفريقيا تمتلك محاكمها الخاصة، واصفا ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإقليمية.
وتطرق رامفول إلى القضايا الاقتصادية، موضحا أن العديد من الدول الأفريقية
لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدولار واليورو في التجارة الدولية.
ودعا الدول الأفريقية إلى دراسة إمكانية توسيع التعامل بعملاتها المحلية فيما بينها، عبر إنشاء آلية أو استراتيجية نقدية مشتركة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تعزز التكامل الاقتصادي
داخل القارة.