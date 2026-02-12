وزير خارجية موريشيوس: حان وقت إعادة تنظيم الأمم المتحدة لتمثيل الدول الأفريقية بشكل أفضل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وزير خارجية موريشيوس: حان وقت إعادة تنظيم الأمم المتحدة لتمثيل الدول الأفريقية بشكل أفضل
أكد وزير خارجية موريشيوس، ريتيش رامفول، أن عدم وجود أي دولة أفريقية بين الدول التي لها مقاعد دائمة بمجلس الأمن أمر غير مقبول. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال رامفول، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا"، إن القارة الأفريقية تضم أكثر من 10 في المئة من سكان العالم وتواجه عددا كبيرا من التحديات الأمنية، ومع ذلك لا تمتلك تمثيلا دائما داخل مجلس الأمن، معتبرا أن هذا الخلل يستوجب إصلاحا مؤسسيا جادا.وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار الوزير إلى أن المؤسسة قد تحتاج أيضا إلى إصلاح، لكنه أوضح في الوقت ذاته إلى أن أفريقيا تمتلك محاكمها الخاصة، واصفا ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإقليمية.وتطرق رامفول إلى القضايا الاقتصادية، موضحا أن العديد من الدول الأفريقية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدولار واليورو في التجارة الدولية.ودعا الدول الأفريقية إلى دراسة إمكانية توسيع التعامل بعملاتها المحلية فيما بينها، عبر إنشاء آلية أو استراتيجية نقدية مشتركة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة.
أكد وزير خارجية موريشيوس، ريتيش رامفول، أن عدم وجود أي دولة أفريقية بين الدول التي لها مقاعد دائمة بمجلس الأمن أمر غير مقبول.
وقال رامفول، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا"، إن القارة الأفريقية تضم أكثر من 10 في المئة من سكان العالم وتواجه عددا كبيرا من التحديات الأمنية، ومع ذلك لا تمتلك تمثيلا دائما داخل مجلس الأمن، معتبرا أن هذا الخلل يستوجب إصلاحا مؤسسيا جادا.
وقال رامفول: "حان الوقت لإعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة بما يضمن تمثيلا أفضل للدول الأفريقية".
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار الوزير إلى أن المؤسسة قد تحتاج أيضا إلى إصلاح، لكنه أوضح في الوقت ذاته إلى أن أفريقيا تمتلك محاكمها الخاصة، واصفا ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإقليمية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
غوتيريش ينتقد خلو مجلس الأمن من عضو دائم يمثل أفريقيا
21 يناير 2024, 09:57 GMT
وتطرق رامفول إلى القضايا الاقتصادية، موضحا أن العديد من الدول الأفريقية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدولار واليورو في التجارة الدولية.
ودعا الدول الأفريقية إلى دراسة إمكانية توسيع التعامل بعملاتها المحلية فيما بينها، عبر إنشاء آلية أو استراتيجية نقدية مشتركة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة قد تعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة.
