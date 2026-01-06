عربي
حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا يرتفع إلى 27.7 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكدت إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العام الماضي، 2025، كان ناجحاً للغاية في تعزيز العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية، حيث نما حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا إلى 27.7 مليار دولار.
وقالت أبراموفا: "في رأيي، كان عام 2025 عاماً ناجحاً من حيث تعزيز العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية. لقد تحقق الكثير".ووفقاً لها، فقد برز الاهتمام بأفريقيا على جميع المستويات في روسيا ، بدءاً من المناطق والشركات الخاصة وصولاً إلى الوزارات والهيئات. وقد تعاونت الأكاديمية الروسية للعلوم، من جانبها، مع الدول الأفريقية في المجال العلمي.و في عام 2025، عززت روسيا مكانتها في أفريقيا وحافظت على ديناميكية عالية في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لنتائج أنشطة السياسة الخارجية الروسية لعام 2025.وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: "تم الحفاظ على الديناميكية العالية للتفاعل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر وغيرها من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا... عززت روسيا موقعها في القارة الأفريقية".مدينة عربية تسجل رقما قياسيا في عدد السياح خلال 2025مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها
تابعنا عبر
أكدت إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن العام الماضي، 2025، كان ناجحاً للغاية في تعزيز العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية، حيث نما حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا إلى 27.7 مليار دولار.
وقالت أبراموفا: "في رأيي، كان عام 2025 عاماً ناجحاً من حيث تعزيز العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية. لقد تحقق الكثير".

وتابعت: "فقد ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 27.7 مليار دولار العام الماضي".

ووفقاً لها، فقد برز الاهتمام بأفريقيا على جميع المستويات في روسيا ، بدءاً من المناطق والشركات الخاصة وصولاً إلى الوزارات والهيئات. وقد تعاونت الأكاديمية الروسية للعلوم، من جانبها، مع الدول الأفريقية في المجال العلمي.
وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف
21 ديسمبر 2025, 18:00 GMT
و في عام 2025، عززت روسيا مكانتها في أفريقيا وحافظت على ديناميكية عالية في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لنتائج أنشطة السياسة الخارجية الروسية لعام 2025.
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: "تم الحفاظ على الديناميكية العالية للتفاعل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر وغيرها من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا... عززت روسيا موقعها في القارة الأفريقية".
