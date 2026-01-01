https://sarabic.ae/20260101/مع-بداية-عام-2026-4-دول-عربية-تعلن-تخفيض-أسعار-الوقود-لديها-1108790922.html
مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها
مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها
سبوتنيك عربي
أعلنت دول عربية عدة عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T09:42+0000
2026-01-01T09:42+0000
2026-01-01T09:42+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg
وكانت كل من الأردن وقطر والإمارات والمغرب، قد أعلنت عن تخفيض أسعار الوقود لديها، بداية من اليوم الخميس الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.المغربفيما يوجد تفاوت ملحوظا بين الشركات في تطبيق الأسعار، فبعضها مثل "أفريقيا" و"وينكسو" طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلا.ويعتبر هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر الماضي، بنحو 35 سنتيما للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيرا مباشرا لتقلبات أسعار النفط العالمية التي شهدت استقرارا نسبيا مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.الأردنوخفف القرار الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصرا أساسيا في النقل والتدفئة، كما يسهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026.قطرالإماراتيأتي هذا الخفض في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نموا في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخليا.
https://sarabic.ae/20251031/3-دول-عربية-تستعد-لخفض-أسعار-الوقود-في-نوفمبر-1106588657.html
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102720/04/1027200455_0:0:1703:1277_1920x0_80_0_0_fefb74ece58ef5ea0c1c3c864551dff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها
أعلنت دول عربية عدة عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر 2025.
وكانت كل من الأردن وقطر والإمارات والمغرب، قد أعلنت عن تخفيض أسعار الوقود لديها، بداية من اليوم الخميس الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
31 أكتوبر 2025, 10:02 GMT
وتراجعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، بعد انخفاض سعر الغازوال إلى ما دون حاجز 10 دراهم للتر لأول مرة منذ عام 2021، فيما هبط سعر البنزين إلى أقل من 12 درهما للتر الواحد.
فيما يوجد تفاوت ملحوظا بين الشركات في تطبيق الأسعار، فبعضها مثل "أفريقيا" و"وينكسو" طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلا.
ويعتبر هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر الماضي، بنحو 35 سنتيما للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيرا مباشرا لتقلبات أسعار النفط العالمية
التي شهدت استقرارا نسبيا مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.
أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أمس الأربعاء، بدأ العمل بالأسعار المخفضة الجديدة بداية من الأول من يناير الجاري، حيث يتم خفض أسعار البنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلسا، والديزل بما يقارب 40–50 فلسا للتر.
وخفف القرار الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصرا أساسيا في النقل والتدفئة، كما يسهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026.
وأعلنت شركة "قطر للطاقة" قائمة جديدة للأسعار يبدأ العمل بها في 1 يناير 2026. ومن المقرر أن يباع البنزين الممتاز 91 بسعر 1.95 ريال/لتر، نزولاَ من 2.00 ريال، كما سيباع الديزل
بسعر 2.00 ريال/لتر نزولا من 2.05 ريال.
ومن جانبها، أعلنت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، بدء تطبيق العمل بالأسعار الجديدة في البلاد، في 1 يناير 2026. ومن المقرر أن يباع بنزين سوبر 98 بسعر 2.53 درهم/لتر، نزولا من 2.70، أما الديزل فسيباع بسعر 2.55 درهم/لتر، نزولا من 2.85.
يأتي هذا الخفض في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نموا في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخليا.