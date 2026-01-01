مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها

عربي
رئيس مجلس "القيادة" اليمني": قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح المسار ولا يعني القطيعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/مع-بداية-عام-2026-4-دول-عربية-تعلن-تخفيض-أسعار-الوقود-لديها-1108790922.html
مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها
مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها
سبوتنيك عربي
أعلنت دول عربية عدة عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T09:42+0000
2026-01-01T09:42+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg
وكانت كل من الأردن وقطر والإمارات والمغرب، قد أعلنت عن تخفيض أسعار الوقود لديها، بداية من اليوم الخميس الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.المغربفيما يوجد تفاوت ملحوظا بين الشركات في تطبيق الأسعار، فبعضها مثل "أفريقيا" و"وينكسو" طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلا.ويعتبر هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر الماضي، بنحو 35 سنتيما للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيرا مباشرا لتقلبات أسعار النفط العالمية التي شهدت استقرارا نسبيا مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.الأردنوخفف القرار الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصرا أساسيا في النقل والتدفئة، كما يسهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026.قطرالإماراتيأتي هذا الخفض في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نموا في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخليا.
https://sarabic.ae/20251031/3-دول-عربية-تستعد-لخفض-أسعار-الوقود-في-نوفمبر-1106588657.html
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102720/04/1027200455_0:0:1703:1277_1920x0_80_0_0_fefb74ece58ef5ea0c1c3c864551dff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي

مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها

09:42 GMT 01.01.2026
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
أعلنت دول عربية عدة عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر 2025.
وكانت كل من الأردن وقطر والإمارات والمغرب، قد أعلنت عن تخفيض أسعار الوقود لديها، بداية من اليوم الخميس الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
3 دول عربية تستعد لخفض أسعار الوقود في نوفمبر
31 أكتوبر 2025, 10:02 GMT
المغرب
وتراجعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، بعد انخفاض سعر الغازوال إلى ما دون حاجز 10 دراهم للتر لأول مرة منذ عام 2021، فيما هبط سعر البنزين إلى أقل من 12 درهما للتر الواحد.
فيما يوجد تفاوت ملحوظا بين الشركات في تطبيق الأسعار، فبعضها مثل "أفريقيا" و"وينكسو" طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلا.
ويعتبر هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر الماضي، بنحو 35 سنتيما للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيرا مباشرا لتقلبات أسعار النفط العالمية التي شهدت استقرارا نسبيا مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.
الأردن

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أمس الأربعاء، بدأ العمل بالأسعار المخفضة الجديدة بداية من الأول من يناير الجاري، حيث يتم خفض أسعار البنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلسا، والديزل بما يقارب 40–50 فلسا للتر.

وخفف القرار الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصرا أساسيا في النقل والتدفئة، كما يسهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026.
مضخة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%
11 أبريل 2025, 00:25 GMT
قطر
وأعلنت شركة "قطر للطاقة" قائمة جديدة للأسعار يبدأ العمل بها في 1 يناير 2026. ومن المقرر أن يباع البنزين الممتاز 91 بسعر 1.95 ريال/لتر، نزولاَ من 2.00 ريال، كما سيباع الديزل بسعر 2.00 ريال/لتر نزولا من 2.05 ريال.
الإمارات
ومن جانبها، أعلنت لجنة تسعير الوقود التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، بدء تطبيق العمل بالأسعار الجديدة في البلاد، في 1 يناير 2026. ومن المقرر أن يباع بنزين سوبر 98 بسعر 2.53 درهم/لتر، نزولا من 2.70، أما الديزل فسيباع بسعر 2.55 درهم/لتر، نزولا من 2.85.
يأتي هذا الخفض في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نموا في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала