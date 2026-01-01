https://sarabic.ae/20260101/مع-بداية-عام-2026-4-دول-عربية-تعلن-تخفيض-أسعار-الوقود-لديها-1108790922.html

مع بداية عام 2026… 4 دول عربية تعلن تخفيض أسعار الوقود لديها

أعلنت دول عربية عدة عن خفض أسعار الوقود مع بداية شهر يناير 2026، في خطوة تعدّ ردة فعل على تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستوى يبلغ نحو 61 دولارا للبرميل... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وكانت كل من الأردن وقطر والإمارات والمغرب، قد أعلنت عن تخفيض أسعار الوقود لديها، بداية من اليوم الخميس الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وسط توقعات بزيادة المعروض وتباطؤ الطلب في الاقتصادات الصناعية الكبرى.المغربفيما يوجد تفاوت ملحوظا بين الشركات في تطبيق الأسعار، فبعضها مثل "أفريقيا" و"وينكسو" طبقت التخفيض فورا، بينما أبقت شركات أخرى الأسعار أعلى قليلا.ويعتبر هذا التراجع الثاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد انخفاض سابق منتصف الشهر الماضي، بنحو 35 سنتيما للتر لكل من الغازوال والبنزين، ما يعكس تأثيرا مباشرا لتقلبات أسعار النفط العالمية التي شهدت استقرارا نسبيا مع ميل نحو الهبوط في الأسابيع الأخيرة.الأردنوخفف القرار الضغط على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الديزل يمثل عنصرا أساسيا في النقل والتدفئة، كما يسهم في تقليص معدل التضخم السنوي المتوقع إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026.قطرالإماراتيأتي هذا الخفض في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نموا في قطاع السياحة والنقل، ما يعزز تنافسية الأسعار داخليا.

