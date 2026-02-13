عربي
أمريكا تعلن إنهاء وضع "الحماية المؤقتة" لليمنيين
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إنهاء الحماية المؤقتة يتيح لها اعتقال وترحيل أي يمني لا يحمل وضعا قانونيا، مع إمكانية منعهم من العودة إلى أمريكا نهائيا.وأكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن السماح للمستفيدين بالبقاء مؤقتا لم يعد يتوافق مع مصالح الأمن القومي، مؤكدة أن النظام المؤقت يُعاد إلى غايته الأصلية.وكانت أمريكا منحت اليمنيين وضع الحماية المؤقتة عام 2015 بسبب النزاع المسلح في بلادهم، مع تجديد الوضع كل عامين لحمايتهم من مخاطر العودة.وأشارت الوزارة إلى أن الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد يمكنهم استخدام تطبيق "CBP Home" لضمان ترحيل آمن، يشمل تذكرة طيران مجانية، ومكافأة مغادرة قدرها 2600 دولار، وفرصا مستقبلية للهجرة القانونية.
أمريكا تعلن إنهاء وضع "الحماية المؤقتة" لليمنيين

19:13 GMT 13.02.2026
© REUTERS Nathan Howardشعار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إنهاء نظام الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين، ليصبح القرار ساريا بعد 60 يوما من نشره في السجل الفيدرالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إنهاء الحماية المؤقتة يتيح لها اعتقال وترحيل أي يمني لا يحمل وضعا قانونيا، مع إمكانية منعهم من العودة إلى أمريكا نهائيا.
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن السماح للمستفيدين بالبقاء مؤقتا لم يعد يتوافق مع مصالح الأمن القومي، مؤكدة أن النظام المؤقت يُعاد إلى غايته الأصلية.
وقالت في هذا السياق: "إن السماح للمستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة لليمن بالبقاء مؤقتا في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية، إذ صُمم هذا البرنامج ليكون مؤقتا، وهذه الإدارة تعيده إلى غايته الأصلية، نحن نولي مصالح أمننا القومي الأولوية، ونضع أمريكا في المقام الأول".
أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
أمريكا تنهي تصنيف إثيوبيا كدولة "ذات وضع حماية مؤقت" اعتبارا من اليوم
12 ديسمبر 2025, 14:42 GMT
وكانت أمريكا منحت اليمنيين وضع الحماية المؤقتة عام 2015 بسبب النزاع المسلح في بلادهم، مع تجديد الوضع كل عامين لحمايتهم من مخاطر العودة.
وأشارت الوزارة إلى أن الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد يمكنهم استخدام تطبيق "CBP Home" لضمان ترحيل آمن، يشمل تذكرة طيران مجانية، ومكافأة مغادرة قدرها 2600 دولار، وفرصا مستقبلية للهجرة القانونية.
