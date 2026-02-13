عربي
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لعملية "اليد الذهبية" في قطاع غزة
وقال الجيش في بيان: "في 12 فبراير 2024، وفي عملية خاصة مشتركة لجيش الدفاع والشاباك،أنقذت شاييطت 13 ووحدة المناورة 5515 المختطفين لويس هار وفرناندو مرمان من قطاع غزة بعد 129 يومًا من أيدي حماس".صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن العملية وقعت في حوالي الساعة 1:49 صباحًا مع حدوث غارات جوية منسقة في الصباح الباكر من القوات الجوية بعد حوالي دقيقة من بدء العملية.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، "أتممنا الليلة الماضية عملية تحرير لمختطفين إسرائيليين تم اختطافهما في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس وتم احتجازهما في رفح وهما: لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما".وتفيد التقارير أن الغارات الجوية التي حصلت في الصباح الباكر وتم استخدامها كغطاء للعملية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 94 فلسطينيًا وفقًا لوزارة الصحة في غزة.وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز الأسيرين، من كيبوتس نير يسحاق في غلاف غزة، من قبل "حماس".الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 4 من عناصر "حماس" بعد خروجهم من نفق شرقي رفح"حماس": تسريع قانون إعدام الأسرى يكشف الوجه الإجرامي للاحتلال
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة لعملية "اليد الذهبية" في قطاع غزة

09:32 GMT 13.02.2026
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة لعملية "اليد الذهبية"، التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك لإنقاذ الأسيرين لويس هار وفرناندو مرمان، من قطاع غزة بعد 129 يومًا من الأسر.
وقال الجيش في بيان: "في 12 فبراير 2024، وفي عملية خاصة مشتركة لجيش الدفاع والشاباك،أنقذت شاييطت 13 ووحدة المناورة 5515 المختطفين لويس هار وفرناندو مرمان من قطاع غزة بعد 129 يومًا من أيدي حماس".
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن العملية وقعت في حوالي الساعة 1:49 صباحًا مع حدوث غارات جوية منسقة في الصباح الباكر من القوات الجوية بعد حوالي دقيقة من بدء العملية.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، "أتممنا الليلة الماضية عملية تحرير لمختطفين إسرائيليين تم اختطافهما في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس وتم احتجازهما في رفح وهما: لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
"كتائب القسام" تتهم "عملاء مستعربين" بالتعاون مع إسرائيل وتشيد بمقاتليها في رفح
9 فبراير, 17:23 GMT
وتفيد التقارير أن الغارات الجوية التي حصلت في الصباح الباكر وتم استخدامها كغطاء للعملية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 94 فلسطينيًا وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز الأسيرين، من كيبوتس نير يسحاق في غلاف غزة، من قبل "حماس".
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 4 من عناصر "حماس" بعد خروجهم من نفق شرقي رفح
"حماس": تسريع قانون إعدام الأسرى يكشف الوجه الإجرامي للاحتلال
