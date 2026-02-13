الخارجية التركية: البرلمان الأوروبي اعتمد قرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية التركية: البرلمان الأوروبي اعتمد قرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية
الخارجية التركية: البرلمان الأوروبي اعتمد قرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
رفضت تركيا، اليوم الجمعة، وبشدة القرارات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، واصفة إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية". 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T20:36+0000
2026-02-13T20:36+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إنها "ترفض بصورة قاطعة" الادعاءات التي تستهدف تركيا في القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 فبراير/ شباط الجاري. واعتبرت الوزارة أن قرارا بشأن الوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي البلاد واستقرارها، داعية المشرعين الأوروبيين إلى "فهم أفضل للواقع على الأرض وتطلعات الشعب السوري، بدلا من تبني إجراءات مضللة وسيئة النية". وجاء في البيان: "إن القرار المتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي سوريا واستقرارها". وشددت على أنه "لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية التركية". وحذرت أنقرة من أن "هذه القرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي"، ودعت البرلمان الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات بدلا من استغلاله في مبادرات ضد تركيا". وختمت وزارة الخارجية التركية بيانها: "ندعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بدلا من أن يُستغل في جهود ضد بلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية".
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية التركية: البرلمان الأوروبي اعتمد قرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية

20:36 GMT 13.02.2026
أنقرة
أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© flickr.com / Jorge Franganillo
رفضت تركيا، اليوم الجمعة، وبشدة القرارات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، واصفة إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إنها "ترفض بصورة قاطعة" الادعاءات التي تستهدف تركيا في القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 فبراير/ شباط الجاري.
واعتبرت الوزارة أن قرارا بشأن الوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي البلاد واستقرارها، داعية المشرعين الأوروبيين إلى "فهم أفضل للواقع على الأرض وتطلعات الشعب السوري، بدلا من تبني إجراءات مضللة وسيئة النية".
وجاء في البيان: "إن القرار المتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي سوريا واستقرارها".

كما رفضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات الواردة في قرار منفصل يتعلق بحرية التعبير والدين، قائلة إنها تتناقض مع الحقائق، وتابعت: "ننصح البرلمان الأوروبي ببذل جهد أكبر لفهم الواقع على الأرض وتطلعات سوريا وشعبها، بدلا من تبني قرارات مضللة وسوء النية".

وشددت على أنه "لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية التركية".
وحذرت أنقرة من أن "هذه القرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي"، ودعت البرلمان الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات بدلا من استغلاله في مبادرات ضد تركيا".
وختمت وزارة الخارجية التركية بيانها: "ندعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بدلا من أن يُستغل في جهود ضد بلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية".
