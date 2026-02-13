https://sarabic.ae/20260213/الخارجية-التركية-البرلمان-الأوروبي-اعتمد-قرارات-لا-تبشر-بخير-بالنسبة-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1110342037.html
رفضت تركيا، اليوم الجمعة، وبشدة القرارات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، واصفة إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية". 13.02.2026
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إنها "ترفض بصورة قاطعة" الادعاءات التي تستهدف تركيا في القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 فبراير/ شباط الجاري. واعتبرت الوزارة أن قرارا بشأن الوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي البلاد واستقرارها، داعية المشرعين الأوروبيين إلى "فهم أفضل للواقع على الأرض وتطلعات الشعب السوري، بدلا من تبني إجراءات مضللة وسيئة النية". وجاء في البيان: "إن القرار المتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي سوريا واستقرارها". وشددت على أنه "لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية التركية". وحذرت أنقرة من أن "هذه القرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي"، ودعت البرلمان الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات بدلا من استغلاله في مبادرات ضد تركيا". وختمت وزارة الخارجية التركية بيانها: "ندعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بدلا من أن يُستغل في جهود ضد بلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان
لها، إنها "ترفض بصورة قاطعة" الادعاءات التي تستهدف تركيا في القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 فبراير/ شباط الجاري.
واعتبرت الوزارة أن قرارا بشأن الوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي البلاد واستقرارها، داعية المشرعين الأوروبيين إلى "فهم أفضل للواقع على الأرض وتطلعات الشعب السوري، بدلا من تبني إجراءات مضللة وسيئة النية".
وجاء في البيان: "إن القرار المتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور تركيا في تعافي سوريا واستقرارها".
كما رفضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات الواردة في قرار منفصل يتعلق بحرية التعبير والدين، قائلة إنها تتناقض مع الحقائق، وتابعت: "ننصح البرلمان الأوروبي ببذل جهد أكبر لفهم الواقع على الأرض وتطلعات سوريا وشعبها، بدلا من تبني قرارات مضللة وسوء النية".
وشددت على أنه "لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية التركية".
30 أكتوبر 2025, 14:56 GMT
وحذرت أنقرة من أن "هذه القرارات لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي"، ودعت البرلمان الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات بدلا من استغلاله في مبادرات ضد تركيا".
وختمت وزارة الخارجية التركية بيانها: "ندعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، بدلا من أن يُستغل في جهود ضد بلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية".