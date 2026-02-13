خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الجزائر على التعافي الاقتصادي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الجزائر على التعافي الاقتصادي
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الجزائر على التعافي الاقتصادي
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الجزائر على التعافي الاقتصادي

كل المواضيع
حصري
قال أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية، البروفيسور حكيم بوحرب، اليوم الجمعة، إن زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، إلى الجزائر، وما صاحبها من تصريحات جد هامة، تأتي ضمن سياق داخلي وخارج مهم.
وأضاف بوحرب في تصريحات لـ"سبوتنيك": "داخليا، تأتي الزيارة في خضم مواصلة الجزائر لإصلاحاتها واستمرار تطبيق العديد من التعديلات الهيكلية للاقتصاد الجزائري، ناهيك عن وجود انعطاف داعم لنجاعة السياسة العامة لعصرنة الجباية والخدمات الإدارية، دون إهمال مسار إصلاح المناخ الاستثماري للجزائر، بشكل يمكنها من توطين رؤوس الأموال الداخلية واستقطاب رأس مالي أجنبي"، مضيفا أن "الزيارة تمثّل مصادقة وإشادة بالتوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر، والمصادقة على السردية الاقتصادية الداخلية والمؤشرات التي أعلنت عنها الجزائر رسميا".

وتابع: "خارجيا، تأتي الزيارة في بيئة دولية تتسم بالاضطراب العام في السياسة التمويلية لسلاسل التوريد وتباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتوترات جيوسياسية اقتصاديا، وهنا تتموقع الجزائر كفاعل على المستوى القاري، وحضور المديرة لفعاليات ندوة شمال أفريقيا يمثّل في حد ذاته شهادة لتموقع الجزائر، هذا الدور صاحبه إشادة من طرفها بربط الجزائر في قواعدها الصناعية وبنيتها التحتية، وحتى في ميكانزمات النمو وأيضا صياغة توجهات خارجية منسجمة مع هدف الجزائر في صياغة تنافسيتها الإقليمية ، لتكون بوابة أفريقيا إلى الفضاء الأورومتوسطي".

وواصل المتحدث أن "التحكم اللوجستي للجزائر والمشروع الاستراتيجي الخاص بالسكة الحديدة الغربية الجنوبية، غارا جبيلات، الذي قامت الجزائر بتدشينه، يبرز مدى تحكمها في سلاسل التوريد الذي حولته إلى نقطة قوة في الاقتصاد الوطني".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
رغم التحديات وعقبات البنى التحتية.. الجزائر تسجل أكثر من 6 ملايين مشترك بالإنترنت نهاية 2025
17:05 GMT
وشدد المتحدث على "دور الجزائر في العمق الأفريقي وفي التنويع الاقتصادي الذي حققته الجزائر من خلال مؤشرات إيجابية خارج المحروقات، وحتى الطاقة فإن البلاد دخلت للأسواق الأوروبية من خلال الطاقة البديلة، وهنا أبانت الجزائر عن قدرات استثمارية في هذا الشق، إذ أن قدرة الاقتصاد الجزائري على التعافي بعد جائحة فيروس "كورونا" وما تلاها من إشكاليات نقدية واقتصادية، إذ على النقيض تعافت الجزائر سريعا وتحكمت في معدلات التضخم متجنبة الصدمات الاقتصادية الدولية، وأعطت البنك المركزي أريحية في إدارة الكتلة النقدية، وهذا تزامن مع تخفيض معدل التوجه للفائدة في الأشهر الماضية، هذا التحكم في معدلات التضخم وصلت إليه البلاد من خلال الرفع في قدرتها الإنتاجية، وتوجهها نحو الاقتصاد الحقيقي، ضمن مقاربة اقتصادية وليست إدارية".
وأردف أن "الجزائر أوجدت توازنات إقليمية جغرافية، خاصة التي مست الجانب اللوجيستيك في السكك الحديدة بريا وحتى بحريا وجويا، وهي مشاريع ممتدة جغرافيا، ضمن مشهد يظهر أن البلاد حققت توازنا إقليميا، وأوجدت من خلال المشاريع أقطابا ممتدة على المستوى الحدودي، يمكنها من إكمال الأمن الغذائي والاقتصادي".
وختم أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية، البروفيسور حكيم بوحرب، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، بأن "رسائل هذه الزيارة تفيد أن الجزائر تقدم نفسها كشريك موثوق به وتركز على المؤسسات الدولية تقنيا، ولا تركز على الجانب الافتراضي، وتمتلك الخيارات الداعمة لمركزها المالي، وهي لا تعاني من المديونية الخانقة، وهي بهذه الصورة محط إشادة من صندوق النقد الدولي وبرجاحة البلاد في شق الإصلاح الاقتصادي".
