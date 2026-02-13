https://sarabic.ae/20260213/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-صندوق-النقد-الدولي-يشيد-بقدرة-الجزائر-على-التعافي-الاقتصادي-1110337869.html

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الجزائر على التعافي الاقتصادي

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الجزائر على التعافي الاقتصادي

قال أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية، البروفيسور حكيم بوحرب، اليوم الجمعة، إن زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، إلى الجزائر، وما... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف بوحرب في تصريحات لـ"سبوتنيك": "داخليا، تأتي الزيارة في خضم مواصلة الجزائر لإصلاحاتها واستمرار تطبيق العديد من التعديلات الهيكلية للاقتصاد الجزائري، ناهيك عن وجود انعطاف داعم لنجاعة السياسة العامة لعصرنة الجباية والخدمات الإدارية، دون إهمال مسار إصلاح المناخ الاستثماري للجزائر، بشكل يمكنها من توطين رؤوس الأموال الداخلية واستقطاب رأس مالي أجنبي"، مضيفا أن "الزيارة تمثّل مصادقة وإشادة بالتوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر، والمصادقة على السردية الاقتصادية الداخلية والمؤشرات التي أعلنت عنها الجزائر رسميا".وواصل المتحدث أن "التحكم اللوجستي للجزائر والمشروع الاستراتيجي الخاص بالسكة الحديدة الغربية الجنوبية، غارا جبيلات، الذي قامت الجزائر بتدشينه، يبرز مدى تحكمها في سلاسل التوريد الذي حولته إلى نقطة قوة في الاقتصاد الوطني".وشدد المتحدث على "دور الجزائر في العمق الأفريقي وفي التنويع الاقتصادي الذي حققته الجزائر من خلال مؤشرات إيجابية خارج المحروقات، وحتى الطاقة فإن البلاد دخلت للأسواق الأوروبية من خلال الطاقة البديلة، وهنا أبانت الجزائر عن قدرات استثمارية في هذا الشق، إذ أن قدرة الاقتصاد الجزائري على التعافي بعد جائحة فيروس "كورونا" وما تلاها من إشكاليات نقدية واقتصادية، إذ على النقيض تعافت الجزائر سريعا وتحكمت في معدلات التضخم متجنبة الصدمات الاقتصادية الدولية، وأعطت البنك المركزي أريحية في إدارة الكتلة النقدية، وهذا تزامن مع تخفيض معدل التوجه للفائدة في الأشهر الماضية، هذا التحكم في معدلات التضخم وصلت إليه البلاد من خلال الرفع في قدرتها الإنتاجية، وتوجهها نحو الاقتصاد الحقيقي، ضمن مقاربة اقتصادية وليست إدارية".وأردف أن "الجزائر أوجدت توازنات إقليمية جغرافية، خاصة التي مست الجانب اللوجيستيك في السكك الحديدة بريا وحتى بحريا وجويا، وهي مشاريع ممتدة جغرافيا، ضمن مشهد يظهر أن البلاد حققت توازنا إقليميا، وأوجدت من خلال المشاريع أقطابا ممتدة على المستوى الحدودي، يمكنها من إكمال الأمن الغذائي والاقتصادي".وختم أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية، البروفيسور حكيم بوحرب، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، بأن "رسائل هذه الزيارة تفيد أن الجزائر تقدم نفسها كشريك موثوق به وتركز على المؤسسات الدولية تقنيا، ولا تركز على الجانب الافتراضي، وتمتلك الخيارات الداعمة لمركزها المالي، وهي لا تعاني من المديونية الخانقة، وهي بهذه الصورة محط إشادة من صندوق النقد الدولي وبرجاحة البلاد في شق الإصلاح الاقتصادي".

