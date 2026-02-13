https://sarabic.ae/20260213/رغم-التحديات-وعقبات-البنى-التحتية-الجزائر-تسجل-أكثر-من-6-ملايين-مشترك-بالإنترنت-نهاية-2025-1110334777.html
رغم التحديات وعقبات البنى التحتية.. الجزائر تسجل أكثر من 6 ملايين مشترك بالإنترنت نهاية 2025
رغم التحديات وعقبات البنى التحتية.. الجزائر تسجل أكثر من 6 ملايين مشترك بالإنترنت نهاية 2025
تشهد الجزائر مرحلة انتقال رقمي مهمّة في مختلف مجالات الحياة، مدفوعة برؤية وطنية لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وتوسيع شبكات الإنترنت العالية السرعة، هذا... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
وتعني الرقمنة إدخال التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الإلكترونية في جميع قطاعات الدولة من الإدارة والتعليم والصحة إلى التجارة والاقتصاد.في الجزائر، تعتبر الرقمنة جزءًا من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو، تحسين الخدمات، وتحقيق الشفافية المالية والإدارية.توسّع الإنترنت وتدفّق البيانات.شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، مع استثمارات في الألياف البصرية وزيادة سعات التدفّق الدولي:مع تسجيل ارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت الثابت من نحو 3.5 مليون في 2020 إلى أكثر من 6.6 مليون في منتصف 2025، مع خطة للوصول إلى 7 ملايين منزل بحلول نهاية 2027.كما توسعت شبكة خدمة تزويد الإنترنت في البيوت بشكل كبير، حيث وصل عدد الأسر المتصلة بالألياف إلى ما يزيد عن 2.5 مليون في 2025، محقّقًا سرعة تصل إلى 1.5 Gbps، ما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال الرقمية والتعليم عن بعد والترفيه عالي الجودة.الرقمنة في المجتمع والاقتصادالتحوّل الرقمي في الجزائر لا يقتصر على الإنترنت فقط، بل يشمل أيضًا رقمنة الخدمات العمومية وتقديم المعاملات الإدارية عبر الإنترنت لتقليل الوقت والبيروقراطية. دون إهمال التجارة الإلكترونية والتعليم الرقمي، ودعم المنصات التعليمية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين جودة الحياة من خلال تطبيقات الصحة عن بعد، الدفع الإلكتروني، وتحسين الخدمات العامة.التحديات الراهنةرغم التطوّر الواضح، ما تزال الجزائر تواجه عدة عقبات أبرزها الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، حيث لا تزال بعض القرى والمناطق النائية تعاني من ضعف التغطية أو انعدام الإنترنت. إضافة إلى ازدحام الشبكات أحيانًا والتحديات التقنية في تقديم الخدمة بسلاسة للجميع، وتفاوتٌ في جودة الخدمات بين خدمات ADSL القديمة والاتصال بالألياف الحديثة.خبير: الجزائر انتقلت من مرحلة تجسيد سيادتها الرقمية إلى حمايتها قانونياوأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية دفعت إلى تبني حلول ومشاريع لوجيستية قصد تحقيق الأهداف المسطرة، منها توسيع شبكة الربط بالألياف البصرية واستبدال الكوابل النحاسية، الأمر الذي ساهم في رفع تدفّق الإنترنت بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، ما جعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة أفريقيًا من حيث سرعة التدفّق الموجّه للأسر وكذلك المؤسسات.وتابع "دون أن ننسى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المتعاملون الخواص خصوصًا في تكريس شمولية الولوج إلى الشبكة العالمية عبر الشبكات الخلوية، حيث يهيمن هذا النوع من الاتصال على السوق بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالإنترنت الثابت، بعدد مشتركين يفوق 52 مليونًا، كما أسهم إطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال في الجزائر في الآونة الأخيرة ليشكّل عهدًا جديدًا في الاتصالات والاقتصاد الرقمي".وأكد الخبير أن جهود السلطة في الجزائر لم تقتصر على الاستثمار في البنى التحتية وتكريس حق دمقرطة الولوج إلى الشبكة، بل تُوّجت أيضًا بمجموعة من القوانين والنظم من أجل حماية البيانات والمعطيات الحساسة وتكريس السيادة الرقمية ودعم التحول الرقمي، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن.وأشاد بما تقوم به السلطات، حيث تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق رقمنة شاملة واقتصاد رقمي قوي، مدعومة بتوسّع ملحوظ في شبكات الإنترنت وأليافها البصرية، وسعي مستمر لتحسين تجربة المستخدم، رغم التحديات المتبقية، فإن هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو مجتمع أكثر اتصالًا وازدهارًا اقتصاديًا.
حصري
تشهد الجزائر مرحلة انتقال رقمي مهمّة في مختلف مجالات الحياة، مدفوعة برؤية وطنية لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وتوسيع شبكات الإنترنت العالية السرعة، هذا التحوّل يسهم في تحسين الخدمات، وتطوير الأعمال، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العصر الرقمي الحديث.
وتعني الرقمنة إدخال التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الإلكترونية في جميع قطاعات الدولة من الإدارة والتعليم والصحة إلى التجارة والاقتصاد.
في الجزائر
، تعتبر الرقمنة جزءًا من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو، تحسين الخدمات، وتحقيق الشفافية المالية والإدارية.توسّع الإنترنت وتدفّق البيانات.
شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، مع استثمارات في الألياف البصرية وزيادة سعات التدفّق الدولي:
حيث ارتفعت السعة الإجمالية لتدفّق الإنترنت الدولي إلى نحو 9.8 تيرابت في الثانية، مقارنةً بعام 2020، مما يعكس تنامي الطلب على الإنترنت العالي السرعة.
مع تسجيل ارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت الثابت من نحو 3.5 مليون في 2020 إلى أكثر من 6.6 مليون في منتصف 2025، مع خطة للوصول إلى 7 ملايين منزل بحلول نهاية 2027.
كما توسعت شبكة خدمة تزويد الإنترنت في البيوت بشكل كبير، حيث وصل عدد الأسر المتصلة بالألياف إلى ما يزيد عن 2.5 مليون في 2025، محقّقًا سرعة تصل إلى 1.5 Gbps، ما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال الرقمية والتعليم عن بعد والترفيه عالي الجودة.
كما تعمل الشركات والسلطات في بعض المناطق على توسيع شبكة الألياف المحمولة وتحديث أبراج الهواتف لتحسين تغطية 4G وتلبية الطلب المتزايد على الإنترنت اللاسلكي.
الرقمنة في المجتمع والاقتصاد
التحوّل الرقمي في الجزائر لا يقتصر على الإنترنت فقط، بل يشمل أيضًا رقمنة الخدمات العمومية وتقديم المعاملات الإدارية عبر الإنترنت لتقليل الوقت والبيروقراطية. دون إهمال التجارة الإلكترونية والتعليم الرقمي، ودعم المنصات التعليمية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين جودة الحياة من خلال تطبيقات الصحة عن بعد، الدفع الإلكتروني، وتحسين الخدمات العامة.
رغم التطوّر الواضح، ما تزال الجزائر تواجه عدة عقبات أبرزها الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، حيث لا تزال بعض القرى والمناطق النائية تعاني من ضعف التغطية أو انعدام الإنترنت. إضافة إلى ازدحام الشبكات أحيانًا والتحديات التقنية في تقديم الخدمة بسلاسة للجميع، وتفاوتٌ في جودة الخدمات بين خدمات ADSL القديمة والاتصال بالألياف الحديثة.
خبير: الجزائر انتقلت من مرحلة تجسيد سيادتها الرقمية إلى حمايتها قانونيا
قال الخبير في الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة علي بن ختو لوكالة "سبوتنيك"، إن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية ومحسوسة في الربط بالإنترنت وتحسين تدفّقها إلى مستويات قياسية، وهذا تماشيًا مع السياسة الوطنية من أجل تعزيز حق الولوج للشبكة العالمية ورقمنة العديد من القطاعات.
وأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية دفعت إلى تبني حلول ومشاريع لوجيستية
قصد تحقيق الأهداف المسطرة، منها توسيع شبكة الربط بالألياف البصرية واستبدال الكوابل النحاسية، الأمر الذي ساهم في رفع تدفّق الإنترنت بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، ما جعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة أفريقيًا من حيث سرعة التدفّق الموجّه للأسر وكذلك المؤسسات.
وتابع "دون أن ننسى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المتعاملون الخواص خصوصًا في تكريس شمولية الولوج إلى الشبكة العالمية عبر الشبكات الخلوية، حيث يهيمن هذا النوع من الاتصال على السوق بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالإنترنت الثابت، بعدد مشتركين يفوق 52 مليونًا، كما أسهم إطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال في الجزائر في الآونة الأخيرة ليشكّل عهدًا جديدًا في الاتصالات والاقتصاد الرقمي".
وأردف أن هذه التحديات الاستراتيجية رافقتها السلطة بجهود حثيثة ومتسارعة لتعزيز سيادتها الرقمية وحماية فضاءاتها السيبرانية، حيث انتقلت من مرحلة وضع القوانين إلى مرحلة التنفيذ المؤسساتي الشامل، عبر إنشاء مراكز بيانات (Data Centers) محلية لتوطين البيانات، بالإضافة إلى تطوير وتحديث شبكة الكوابل البحرية إلى جانب إنشاء المحافظة السامية للرقمية من أجل مرافقة هذه الجهود والمشاريع ودمجها مع التحديات التي تسعى السلطة لتحقيقها في السنوات المقبلة.
وأكد الخبير أن جهود السلطة في الجزائر لم تقتصر على الاستثمار في البنى التحتية وتكريس حق دمقرطة الولوج إلى الشبكة، بل تُوّجت أيضًا بمجموعة من القوانين والنظم من أجل حماية البيانات والمعطيات الحساسة وتكريس السيادة الرقمية ودعم التحول الرقمي، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن
.
وأشاد بما تقوم به السلطات، حيث تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق رقمنة شاملة واقتصاد رقمي قوي، مدعومة بتوسّع ملحوظ في شبكات الإنترنت وأليافها البصرية، وسعي مستمر لتحسين تجربة المستخدم، رغم التحديات المتبقية، فإن هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو مجتمع أكثر اتصالًا وازدهارًا اقتصاديًا.