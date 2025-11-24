https://sarabic.ae/20251124/الجزائر-وفيتنام-شراكات-اقتصادية-ورؤية-سياسية-دولية-مشتركة-1107447757.html

الجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه، الذي ترأس وفد بلاده إلى الجزائر، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر الرئاسة الجزائرية: "الجزائر أول شريك استراتيجي لفيتنام في القارة الإفريقية، وعلاقات البلدين تتطور"، واصفا الزيارة بـ"المهمة للارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتساهم في توسيع العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين".وأجرى الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، محادثات مع نظيره الفيتنامي، تم خلالها التأكيد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة في اقتصاد البلدين، واتفق الجانبان على تسريع التنسيق وتكثيف المبادلات، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والنسيج، والصحة، والتعليم.حليف استراتيجي في جنوب شرق آسياقال البرلماني عن حركة "البناء"، عبد القادر بريش، في حديث لـ"سبوتنيك": "تمثل الزيارة مرحلة جديدة لإعادة بعث العلاقات الجزائرية الفيتنامية الذي تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة، خاصة في مجال النضال الثوري ضد الاستعمار، حيث لطالما كانا يدافعان عن مبادئ دول عدم الانحياز، والعدالة والإنصاف الدولي".وأكد بريش، أن "الجزائر اليوم عضو ملاحظ في منظمة شنغهاي، والبرلمان الجزائري عضو ملاحظ في برلمانات دول جنوب شرق آسيا، ما يجعل هذه الفضاءات للتعاون المتعددة، تعزز وتترجم مقاربة الجزائر في تنويع الشركاء على مبدأ اقتصادي رابح رابح".وأردف: "الشراكة اليوم تترجم إرادة سياسية وبعث علاقات متينة وتعزيز التبادل التجاري في مجالات اقتصادية مع رفع التبادل التجاري التي كان منخفضا جدا نظرا للإمكانيات الكبيرة للبلدين، ففيتنام اليوم دولة ناشئة ، وهذا يساعد الجزائر على التعاون والتبادل معها"، مشيرا إلى أنه لدى الجزائر "إمكانيات واعدة في تنظيم التعاون، في مجالات الطاقة والتحول الطاقي والزراعي الصناعات الغذائية والكهرومنزلية وغيرها".وشكل المنتدى الاقتصادي الجزائري الفيتنامي الذي نُظم تحت شعار "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة" موعدا مهما في تعزيز هذه العلاقات، جمع أكثر من 200 متعامل اقتصادي من الجانبين، بهدف تطوير شراكات فعلية وبلورة مشاريع استثمارية واعدة.وأكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، تحدث في كلمته خلال أعمال المنتدى، عن تطور العلاقات الثنائية عبر السنوات وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لافتا إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، خصوصًا قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر ضمانات وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل الطريق العابر للصحراء، خط السكك الحديدية نحو غار جبيلات، المركب المدمج للفوسفات، ومشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشاريع تجعل من الجزائر محطة محورية للتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الجزائر في قطاعات استراتيجية عدة، كالمناجم، الفلاحة، الطاقات المتجددة، البنية التحتية، والتي تشكل أساسا متينا لبناء شراكات جزائرية-فيتنامية متعددة الأبعاد.الجزائر في فلك التكتل الشرقيبدوره، قال المحلل الاقتصادي نبيل كحلوش، في حديث لـ"سبوتنيك": "الجزائر والفيتنام تشتركان في السياق الثوري لكلا الدولتين، فقد كانت الثورة الفيتنامية 1946 إلى 1954، ملهما للثورة الجزائرية التي اندلعت في 1954 ضد المستعمر نفسه فرنسا، كما أنهما تشتركان في طموحات التحرر السياسي والاقتصادي نظرا للأيديولوجية المشتركة بينهما".وأردف كحلوش: "فيتنام دولة متقاربة جدا مع روسيا، والجزائر تحاول أن تقيم شراكة أوسع مع الدول الشرق اَسيوية، فهناك الفلك الشرقي الذي بدأ يتكتل مقارنة بالفلك الغربي، والجزائر بحكم موقعها تحاول خدمة مصالحها، وعضويتها في حركة عدم الانحياز وجغرافيتها الوسيطة تساعدها على تحقيق هذه الأهداف، وهذا ما تعكسه نوعية الشراكات التي أبرمت مؤخرا".

