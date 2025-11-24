الجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة
© Sputnik . Algerian Presidencyالجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة
© Sputnik . Algerian Presidency
تابعنا عبر
حصري
تحظى زيارة الوفد الفيتنامي إلى الجزائر، بأصداء إيجابية واسعة داخل الجزائر نظرا لعمق الشراكات التي أعلن عنها، والاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين، حيث تم التوقيع على اتفاقيات استراتيجية، وتجديد عهد العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، في مسار جديد يعيد ضبط العلاقات الوطيدة تاريخيا، والارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين.
وقال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه، الذي ترأس وفد بلاده إلى الجزائر، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر الرئاسة الجزائرية: "الجزائر أول شريك استراتيجي لفيتنام في القارة الإفريقية، وعلاقات البلدين تتطور"، واصفا الزيارة بـ"المهمة للارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتساهم في توسيع العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين".
© Sputnik . Algerian Presidencyالجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة
الجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة
© Sputnik . Algerian Presidency
وتوجت الزيارة بإعلان الشراكة بين البلدين، بعد مسار طويل من العلاقات الثنائية تاريخيا سياسيا واقتصاديا، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المحافل الدولية والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، في ظل انسجام الرؤى والمواقف بين البلدين.
وأجرى الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، محادثات مع نظيره الفيتنامي، تم خلالها التأكيد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة في اقتصاد البلدين، واتفق الجانبان على تسريع التنسيق وتكثيف المبادلات، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والنسيج، والصحة، والتعليم.
© Sputnik . Algerian Presidencyالجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة
الجزائر وفيتنام… شراكات اقتصادية ورؤية سياسية دولية مشتركة
© Sputnik . Algerian Presidency
حليف استراتيجي في جنوب شرق آسيا
قال البرلماني عن حركة "البناء"، عبد القادر بريش، في حديث لـ"سبوتنيك": "تمثل الزيارة مرحلة جديدة لإعادة بعث العلاقات الجزائرية الفيتنامية الذي تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة، خاصة في مجال النضال الثوري ضد الاستعمار، حيث لطالما كانا يدافعان عن مبادئ دول عدم الانحياز، والعدالة والإنصاف الدولي".
وأضاف: "التنمية المتوازنة على مستوى العالم ، تدفع بالجزائر من خلال مقاربة تعديد الشركاء والمحاور، وتنويعهم والهدف توطيد علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، من خلال الشراكة والتعاون المشترك مع فيتنام".
وأكد بريش، أن "الجزائر اليوم عضو ملاحظ في منظمة شنغهاي، والبرلمان الجزائري عضو ملاحظ في برلمانات دول جنوب شرق آسيا، ما يجعل هذه الفضاءات للتعاون المتعددة، تعزز وتترجم مقاربة الجزائر في تنويع الشركاء على مبدأ اقتصادي رابح رابح".
وأردف: "الشراكة اليوم تترجم إرادة سياسية وبعث علاقات متينة وتعزيز التبادل التجاري في مجالات اقتصادية مع رفع التبادل التجاري التي كان منخفضا جدا نظرا للإمكانيات الكبيرة للبلدين، ففيتنام اليوم دولة ناشئة ، وهذا يساعد الجزائر على التعاون والتبادل معها"، مشيرا إلى أنه لدى الجزائر "إمكانيات واعدة في تنظيم التعاون، في مجالات الطاقة والتحول الطاقي والزراعي الصناعات الغذائية والكهرومنزلية وغيرها".
وشدد بريش، على أن "هذه الزيارة لها بعد تاريخي لتوطيد العلاقات، وبعد سياسي حيث يشترك البلدان في الدفاع عن القضايا العادلة ودول عدم الانحياز، وفي جانب المصالح المشتركة"، مبينا أن هذه الزيارة "تؤسس لإعادة بعث العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين".
وشكل المنتدى الاقتصادي الجزائري الفيتنامي الذي نُظم تحت شعار "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة" موعدا مهما في تعزيز هذه العلاقات، جمع أكثر من 200 متعامل اقتصادي من الجانبين، بهدف تطوير شراكات فعلية وبلورة مشاريع استثمارية واعدة.
24 أكتوبر, 07:52 GMT
وأكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، تحدث في كلمته خلال أعمال المنتدى، عن تطور العلاقات الثنائية عبر السنوات وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لافتا إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، خصوصًا قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر ضمانات وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل الطريق العابر للصحراء، خط السكك الحديدية نحو غار جبيلات، المركب المدمج للفوسفات، ومشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشاريع تجعل من الجزائر محطة محورية للتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الجزائر في قطاعات استراتيجية عدة، كالمناجم، الفلاحة، الطاقات المتجددة، البنية التحتية، والتي تشكل أساسا متينا لبناء شراكات جزائرية-فيتنامية متعددة الأبعاد.
26 أكتوبر, 14:24 GMT
الجزائر في فلك التكتل الشرقي
بدوره، قال المحلل الاقتصادي نبيل كحلوش، في حديث لـ"سبوتنيك": "الجزائر والفيتنام تشتركان في السياق الثوري لكلا الدولتين، فقد كانت الثورة الفيتنامية 1946 إلى 1954، ملهما للثورة الجزائرية التي اندلعت في 1954 ضد المستعمر نفسه فرنسا، كما أنهما تشتركان في طموحات التحرر السياسي والاقتصادي نظرا للأيديولوجية المشتركة بينهما".
وأضاف: "في هذه الفترة تشهد المنطقة المحيطة بالدولتين تغيرات كبيرة خاصة الأمنية، بالنسبة للجزائر محيطنا الجيوسياسي يشهد تحولات أمنية أبرزها تدخل القوى العظمى في حدود الدولتين، وأيضا الفيتنام بسبب التوتر في الصين، و الوضع غير المستقر في ميانامار، لذا فإن محيط الدولتين متشابه".
وأردف كحلوش: "فيتنام دولة متقاربة جدا مع روسيا، والجزائر تحاول أن تقيم شراكة أوسع مع الدول الشرق اَسيوية، فهناك الفلك الشرقي الذي بدأ يتكتل مقارنة بالفلك الغربي، والجزائر بحكم موقعها تحاول خدمة مصالحها، وعضويتها في حركة عدم الانحياز وجغرافيتها الوسيطة تساعدها على تحقيق هذه الأهداف، وهذا ما تعكسه نوعية الشراكات التي أبرمت مؤخرا".