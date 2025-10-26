الجزائر تؤكد التزامها بالعمل لمواجهة التحديات العالمية المستجدة

عربي
مدار الليل والنهار
أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، اليوم الأحد، أن التوقيع الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، من طرف الجزائر، يؤكد التزامها الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي كأداة فعالة لمواجهة التحديات العالمية المستجدة.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ألقى لوناس مقرمان، كلمة خلال الندوة التي تحتضنها العاصمة الفييتنامية هانوي، يومي 25-26 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأشاد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، بالدور الجزائري في ترؤس اللجنة المتخصصة باعداد هذه الاتفاقية.

وأوضح بأن هذه الاتفاقية تعد إطارا قانونيا ملزما للاستجابة الجماعية للمخاطر المتعددة الأوجه المرتبطة بالجرائم السيبرانية، حيث تنص على استحداث آليات لتكييف التحقيقات الجنائية التقليدية مع بيئة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وضع آلية عالمية لتبادل الأدلة الإلكترونية حول الجرائم الخطيرة.

العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الجزائر رابع أكبر اقتصاد عربي في 2026
23 أكتوبر, 19:32 GMT
ونوه مقرمان بالأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، واعتباره من أولويات الجزائر، من خلال تبني استراتيجية طموحة في هذا الاطار.
من جانبهم، أشاد المنظمون بدور الجزائر وجهودها ممثلة بشخصية السفيرة فوزية مباركي، في قيادة المسار التفاوضي طيلة اربع سنوات، خلال رئاسة اللجنة المتخصصة بأعداد نص هذه الاتفاقية، والتي توجت في اعتمادها من طرف منظمة الامم المتحدة وفتح مراسيم التوقيع عليها في هانوي.
الجزائر تحقّق 13 اكتشافا نفطيا بين يناير وأغسطس 2025
"ميدوسا"... الجزائر تطلق جسرا رقميا يربطها بـ10 دول على ضفتي المتوسط
مليون شجرة في 24 ساعة... الجزائر تشهد حملة تشجير ضخمة... صور وفيديو
