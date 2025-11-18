https://sarabic.ae/20251118/الجزائر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-من-تعاظم-الإرهاب-في-مالي-1107258156.html

الجزائر تعرب عن "قلقها البالغ" من تعاظم الإرهاب في مالي

الجزائر تعرب عن "قلقها البالغ" من تعاظم الإرهاب في مالي

سبوتنيك عربي

عبرت الجزائر عن انشغالها وقلقها البالغ من "تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدوداً غير مسبوقة" في دولة مالي، مشددة على أن حل الأزمة في هذا البلد "لا... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T19:08+0000

2025-11-18T19:08+0000

2025-11-18T19:08+0000

أخبار مالي

الجزائر

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085546896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1edd945dd3832f8ae40adeea83623081.jpg

وأكد أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة، أن بلاده "لم تنظر يوماً لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي أو انطوائي أو أناني، بل على العكس تماماً، منظورها منظور شامل لا يستثني أحداً من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي". وأضاف أن "مبعث هذا القلق لا يتمثل فقط في كون دولة مالي تقع في جوارنا المباشر، بل ينبع أيضاً من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد.الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي أرضاً وشعباً ومؤسسات، وصون حرمتها الترابية، وإعلاء سيادتها كاملة غير منقوصة وغير مبتورة". ولفت الوزير إلى أن تعاظم الخطر الإرهابي في مالي وما يفرضه من تحديات ورهانات غير محسوبة العواقب على المنطقة برمتها، "أكد وللأسف ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه".وأردف قائلاً: "حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يتأتى إلا عبر حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد دون أي تمييز أو تفريق، وبعيداً عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أو عسكرية". وأكد أن "يد الجزائر تبقى ممدودة لأشقائها في دولة مالي، لأن لها مخزوناً من الصبر لا ينضب للتعاطي مع جميع المعضلات الطاغية في جوارها بكل حكمة ورصانة وتبصر".

https://sarabic.ae/20250924/الجيش-الجزائري-يقضي-على-6-إرهابيين-في-عملية-نوعية-شرقي-البلاد-1105207322.html

أخبار مالي

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مالي, الجزائر, أخبار العالم الآن