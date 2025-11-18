عربي
الجزائر تعرب عن "قلقها البالغ" من تعاظم الإرهاب في مالي
الجزائر تعرب عن "قلقها البالغ" من تعاظم الإرهاب في مالي
عبرت الجزائر عن انشغالها وقلقها البالغ من "تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدوداً غير مسبوقة" في دولة مالي، مشددة على أن حل الأزمة في هذا البلد "لا يمكن أن يتأتى إلا عبر حوار مسؤول ومصالحة شاملة بعيداً عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أو عسكرية".
وأكد أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة، أن بلاده "لم تنظر يوماً لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي أو انطوائي أو أناني، بل على العكس تماماً، منظورها منظور شامل لا يستثني أحداً من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي".
وقال عطاف: "ما تشهده اليوم دولة مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدوداً غير مسبوقة يشغلنا ويقلقنا أكثر مما يشغل أو يقلق غيرنا، بل ويحزن في أنفسنا أكثر مما يحزن في أنفس غيرنا".
وأضاف أن "مبعث هذا القلق لا يتمثل فقط في كون دولة مالي تقع في جوارنا المباشر، بل ينبع أيضاً من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد.
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
الجيش الجزائري يقضي على 6 إرهابيين في عملية نوعية شرقي البلاد
24 سبتمبر, 13:17 GMT
الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي أرضاً وشعباً ومؤسسات، وصون حرمتها الترابية، وإعلاء سيادتها كاملة غير منقوصة وغير مبتورة".
ولفت الوزير إلى أن تعاظم الخطر الإرهابي في مالي وما يفرضه من تحديات ورهانات غير محسوبة العواقب على المنطقة برمتها، "أكد وللأسف ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه".
وأعرب عن أمله في أن "يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتمية الرجوع إلى المسار السياسي، وأن حل الأزمة لا يمكن أن يكون نتاج الخيار العسكري أو الأسلوب الإقصائي، بل عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة".
وأردف قائلاً: "حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يتأتى إلا عبر حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد دون أي تمييز أو تفريق، وبعيداً عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أو عسكرية".
وأكد أن "يد الجزائر تبقى ممدودة لأشقائها في دولة مالي، لأن لها مخزوناً من الصبر لا ينضب للتعاطي مع جميع المعضلات الطاغية في جوارها بكل حكمة ورصانة وتبصر".
