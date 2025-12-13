عربي
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
سبوتنيك عربي
توافق اقتصادي سياسي جزائري تونسي، هو العنوان العريض للدورة 23 للجنة المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون، التي اختتمت بتونس بالتوقيع على 25 اتفاقا في قطاعات... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
وتميزت الدورة التي جرت تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع تنظيم المنتدى الاقتصادي المشترك الجزائري-التونسي، تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية، والذي شارك فيه 210 مؤسسة اقتصادية من البلدين، حيث سجل الجانبان توافقا في الرؤى حول ضرورة التوجه نحو تعزيز سبل الشراكة ودعم القطاع الخاص، ليواكب تطلعات قيادتي البلدين الحريصتان على تنويع وتعزيز مجالات التعاون.وقال سيفي غريب: إن "انعقاد هذا الحدث يندرج في إطار تجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الرئيس قيس سعيد، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مصف الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمندمجة".اقتصاديا، أكد الوزير الأول توفر البلدين على مواطن متعددة للتكامل الاقتصادي، بما يؤهلهما لبناء شراكات ثنائية منتجة ومربحة في شتى المجالات، متى تم تبني خارطة طريق واضحة المعالم، ووضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية.في سياق متصل، أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن ارتياحها للمستوى الذي بلغه حجم التعاون الثنائي، منوهة بمساهمة الجزائر في ضمان تزويد تونس بالموارد الطاقوية، مشيدة في الوقت ذاته بالحركية التي تطبع المبادلات الاقتصادية الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية التي يتعين تنشيطها ومرافقتها من أجل تعزيز مكاسبها ومضاعفة حجمها.المحلل السياسي هواري تيغرسي لسبوتنيك: الاتفاقيات الموقعة ستشهد تطبيقا سريعا مستقبلاقال المحلل السياسي هواري تيغرسي: إن "الاتفاقيات الحيوية الموقعة من قبل البلدين، هي في قطاعات حيوية، وترتبط بالسياق الإقليمي، مشيرا أن التقييم من حيث التعاون انتقل إلى شراكة إستراتيجية من خلال ترقية الاتفاقيات التي تعبر عن تكامل في الرؤية بين البلدين".وأضاف أن ترقية الاتفاقيات تعبر عن علاقة وتنسيق تقليدي للشراكات متوسطة وعميقة مرتبطة بالطاقة والغاز و الأمن الغذائي حيث ركزت في مجملها على الاقتصاد، وأنها أيضا ستعيد تحيين الاتفاقيات القديمة بدل الجديدة، رغبة في تسريع التنفيذ دون الدخول في مسارات تفاوضية طويلة واعتماد مسارات مرنة، تراعي الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، دون إهمال أولويات الجزائر في استقرار إقليمها الحدودي.مضيفا: أن الجزائر تتحرك وفق منطق تعزيز الأمن الإقليمي بدل الفراغ السياسي، وتونس الشريك الأكثر أمنا واستقرارا للجزائر، سياسيا ودبلوماسيا، وتونس كدولة محورية في الأمن المتوسطي، يجعل من هذه الشراكة ذات أبعاد دولية وإقليمة كبيرة تصب في مصلحة البلدين، وهذا يفسر الرغبة الغير مشروطة سياسيا واقتصاديا بين قيادات البلدين في تعزي علاقاتهما، وتجنب الخطاب الوصائي واحترام القرار سواء التونسي أو الجزائري.وأكد المتحدث أن التنسيق السياسي في العديد من القضايا الأمنية أبرزها ليبيا، والساحل والهجرة الغير نظامية، يجعل من الخطاب مشتركا فيما يخص هذه القضايا مبنيا على رفض التدخلات الأجنبية والدفاع الثابت عن السيادة الوطنية، فيما تبقى التحديات قائمة لمضاعفة التبادل مقارنة بالإمكانيات الاقتصادية المتوفرة.الإعلامي حمزة حناشي لسبوتنيك: الجزائر وتونس دخلا مرحلة المصلحة الواحدةقال الإعلامي الجزائري حمزة حناشي لسبوتنيك، أن مخرجات اللجنة يعتبرها ايجابية نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين خاصة وان الدم الجزائر وتونس مختلط منذ أحداث ساقية سيدي يوسف.وأضاف أن اللجنة جاءت لتؤكد أواصر المحبة، الجزائر لم تتخلى يوما عن تونس وهي في أوج احتياجاتها سابقا، وحتى مستقبلا، هذه الشراكة ستسمح بتبادل الاستثمارات وحماية حقوق المؤلفين لأول مرة على المجال الفني، خاصة أن التراث الجزائر والتونسي مشترك، ثانيا مجالات التي شملتها اللجنة هي مجالات حيوية أبرزها الصحة والداخلية والثقافة وهذا سيزيد من حجم الثقة بين قيادات البلدين، وسيعزز الوضع الإقليمي بينهما.3 دول عربية تجتمع حول الأزمة الليبية مطلع 20265 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون

19:08 GMT 13.12.2025

حصري
توافق اقتصادي سياسي جزائري تونسي، هو العنوان العريض للدورة 23 للجنة المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون، التي اختتمت بتونس بالتوقيع على 25 اتفاقا في قطاعات حيوية، أبرزها في المجالات الديبوماسية والاقتصادية والتشغيل والتكوين والشباب والصحة والثقافة والإعلام، مع إبرام 7 اتفاقيات بين فاعلين اقتصاديين من البلدين.
وتميزت الدورة التي جرت تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع تنظيم المنتدى الاقتصادي المشترك الجزائري-التونسي، تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية، والذي شارك فيه 210 مؤسسة اقتصادية من البلدين، حيث سجل الجانبان توافقا في الرؤى حول ضرورة التوجه نحو تعزيز سبل الشراكة ودعم القطاع الخاص، ليواكب تطلعات قيادتي البلدين الحريصتان على تنويع وتعزيز مجالات التعاون.
وقال سيفي غريب: إن "انعقاد هذا الحدث يندرج في إطار تجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الرئيس قيس سعيد، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مصف الشراكة الإستراتيجية المتضامنة والمندمجة".

وثمن التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين، لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لا سيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.

© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائرتوافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائر
رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري إلى تونس.. هل تكون فرصة لإعادة إنشاء تكتل مغاربي جديد؟
8 ديسمبر, 15:42 GMT
اقتصاديا، أكد الوزير الأول توفر البلدين على مواطن متعددة للتكامل الاقتصادي، بما يؤهلهما لبناء شراكات ثنائية منتجة ومربحة في شتى المجالات، متى تم تبني خارطة طريق واضحة المعالم، ووضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية.
في سياق متصل، أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن ارتياحها للمستوى الذي بلغه حجم التعاون الثنائي، منوهة بمساهمة الجزائر في ضمان تزويد تونس بالموارد الطاقوية، مشيدة في الوقت ذاته بالحركية التي تطبع المبادلات الاقتصادية الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية التي يتعين تنشيطها ومرافقتها من أجل تعزيز مكاسبها ومضاعفة حجمها.

كما جدد الطرفان التأكيد على توافق الرؤى بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما منها القضية الفلسطينية والملف الليبي.

© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائرتوافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائر
مناظر عامة، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
تونس عاصمة للسياحة العربية 2027: تتويج عربي يفتح آفاقا جديدة للقطاع السياحي
11 ديسمبر, 19:12 GMT

المحلل السياسي هواري تيغرسي لسبوتنيك: الاتفاقيات الموقعة ستشهد تطبيقا سريعا مستقبلا

قال المحلل السياسي هواري تيغرسي: إن "الاتفاقيات الحيوية الموقعة من قبل البلدين، هي في قطاعات حيوية، وترتبط بالسياق الإقليمي، مشيرا أن التقييم من حيث التعاون انتقل إلى شراكة إستراتيجية من خلال ترقية الاتفاقيات التي تعبر عن تكامل في الرؤية بين البلدين".
وأضاف أن ترقية الاتفاقيات تعبر عن علاقة وتنسيق تقليدي للشراكات متوسطة وعميقة مرتبطة بالطاقة والغاز و الأمن الغذائي حيث ركزت في مجملها على الاقتصاد، وأنها أيضا ستعيد تحيين الاتفاقيات القديمة بدل الجديدة، رغبة في تسريع التنفيذ دون الدخول في مسارات تفاوضية طويلة واعتماد مسارات مرنة، تراعي الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، دون إهمال أولويات الجزائر في استقرار إقليمها الحدودي.
وأكد المتحدث أن التعمق في شراكة الجزائر مع جارتها الشرقية، ليس بسبب التوتر مع الجارة الغربية بل مرده إلى التقارب السياسي الكبير بين البلدين، تريد من خلاله الجزائر تقوية حزامها الشرقي في ظل الأزمات التي تعصف بها على حدودها، خاصة التوتر في منطقة الساحل وليبيا والسودان، وهو إعادة تموضع وتقوية الحزام الشرقي لاستقرار الجزائر.
© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائرتوافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائر
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
الجزائر ومصر تتصدران أكبر شبكات أنابيب الغاز في دول أفريقيا
7 ديسمبر, 06:42 GMT
مضيفا: أن الجزائر تتحرك وفق منطق تعزيز الأمن الإقليمي بدل الفراغ السياسي، وتونس الشريك الأكثر أمنا واستقرارا للجزائر، سياسيا ودبلوماسيا، وتونس كدولة محورية في الأمن المتوسطي، يجعل من هذه الشراكة ذات أبعاد دولية وإقليمة كبيرة تصب في مصلحة البلدين، وهذا يفسر الرغبة الغير مشروطة سياسيا واقتصاديا بين قيادات البلدين في تعزي علاقاتهما، وتجنب الخطاب الوصائي واحترام القرار سواء التونسي أو الجزائري.
وأكد المتحدث أن التنسيق السياسي في العديد من القضايا الأمنية أبرزها ليبيا، والساحل والهجرة الغير نظامية، يجعل من الخطاب مشتركا فيما يخص هذه القضايا مبنيا على رفض التدخلات الأجنبية والدفاع الثابت عن السيادة الوطنية، فيما تبقى التحديات قائمة لمضاعفة التبادل مقارنة بالإمكانيات الاقتصادية المتوفرة.
وأشار تيغرسي أن الشراكة تدفع بالعلاقات السياسية لتجاوز أي عوائق أوخلاف، وتغليب منطق الحوار والاستقرار الشرقي وتحويل الاقتصاد إلى أداة تبادل سياسي وتكامل على مختلف الرؤى القطاعية.
© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائرتوافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
توافق اقتصادي سياسي بين الجزائر وتونس خلال الدورة 23 للجنة المشتركة للتعاون
© Photo / الوزارة الأولى/ الجزائر
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الجزائر تدعو لمقاربة أفريقية لحل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن بأفريقيا
2 ديسمبر, 20:41 GMT

الإعلامي حمزة حناشي لسبوتنيك: الجزائر وتونس دخلا مرحلة المصلحة الواحدة

قال الإعلامي الجزائري حمزة حناشي لسبوتنيك، أن مخرجات اللجنة يعتبرها ايجابية نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين خاصة وان الدم الجزائر وتونس مختلط منذ أحداث ساقية سيدي يوسف.
وأضاف أن اللجنة جاءت لتؤكد أواصر المحبة، الجزائر لم تتخلى يوما عن تونس وهي في أوج احتياجاتها سابقا، وحتى مستقبلا، هذه الشراكة ستسمح بتبادل الاستثمارات وحماية حقوق المؤلفين لأول مرة على المجال الفني، خاصة أن التراث الجزائر والتونسي مشترك، ثانيا مجالات التي شملتها اللجنة هي مجالات حيوية أبرزها الصحة والداخلية والثقافة وهذا سيزيد من حجم الثقة بين قيادات البلدين، وسيعزز الوضع الإقليمي بينهما.
3 دول عربية تجتمع حول الأزمة الليبية مطلع 2026
5 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025
