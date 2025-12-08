زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري إلى تونس.. هل تكون فرصة لإعادة إنشاء تكتل مغاربي جديد؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/زيارة-مرتقبة-لرئيس-الحكومة-الجزائري-إلى-تونسهل-تكون-فرصة-لإعادة-إنشاء-تكتل-مغاربي-جديد-1107946528.html
زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري إلى تونس.. هل تكون فرصة لإعادة إنشاء تكتل مغاربي جديد؟
زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري إلى تونس.. هل تكون فرصة لإعادة إنشاء تكتل مغاربي جديد؟
سبوتنيك عربي
تثير الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري، سيفي غريب، إلى تونس هذا الأسبوع، جملة من التساؤلات حول خلفياتها السياسية ومضامينها الاقتصادية، خاصة في ظل الزخم... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T15:42+0000
2025-12-08T15:42+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104530098_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_88115597c895d1843e78becae17ca156.jpg
وتأتي هذه المحطة الجديدة لتعيد الى الواجهة سؤالا يتردد لدى المتابعين للشأن المغاربي: هل تمهد هذه اللقاءات لبناء تكتل إقليمي جديد يعيد الروح للمشروع المغاربي المعطل منذ عقود؟ويستعد رئيس حكومة الجزائر سيفي غريب لزيارة تونس يوم الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات مخصصة لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنسيق السياسي وحركة التنقل بين البلدين، إلى جانب مشاريع تنموية في المناطق الحدودية، وذلك وفقا لبيان رسمي اطلعت عليه "سبوتنيك".وتأتي الزيارة في سياق مساع جزائرية واضحة لتعزيز المبادلات التجارية مع دول الجوار المغاربي، بينما تواجه تونس تحديات سياسية واقتصادية متصاعدة.ومن المنتظر أن يترأس غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، يرافقه وفد وزاري رفيع يضم وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة.زيارة تثبيت للعلاقاتوفي حديثه لـ "سبوتنيك"، يرى الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي أن زيارة رئيس الحكومة الجزائري تندرج في إطار مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا أن سلسلة اللقاءات المتتالية بين الجانبين تعكس قدرا من الاستقرار يسمح بإمضاء اتفاقيات جديدة تخدم مصالح الطرفين في مجالات متعددة.ويوضح العبيدي أن الجزائر تعول كثيرا على تونس في ظل التوتر مع المغرب وفرنسا، وفي ضوء المشهد الليبي المتقلب، معتبرا أن من بين أهم الملفات التي سيجري نقاشها وضعية المعابر الحدودية وسبل تحسين حركة التنقل وتسهيل المبادلات التجارية.وتشهد تونس والجزائر تعاونا مستمرا في الملفات المرتبطة بالمناطق الحدودية، لا سيما ما يتعلق بالتنمية والأمن وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.ويذكر العبيدي باجتماع اللجنة الجزائرية التونسية الذي عقد في الآونة الأخيرة لمتابعة مشروع تنمية المناطق الحدودية، والذي تضمن بحث وضع تصور قانوني وعملياتي لتحسين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، إضافة إلى تعزيز القدرات اللوجستية والفنية والتجارية للفاعلين المحليين.فرصة لتشكيل تكتل مغاربي جديد؟ويرى العبيدي أن الزيارة قد تشكل فرصة لإعادة إحياء التكتل المغاربي في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية، مؤكدا في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطا بإرادة الشعوب أكثر من الأنظمة، وأن دول المنطقة تتقاسم اليوم ملفات متشابكة تتطلب حلولا نابعة من إطار إقليمي واسع مثل الاتحاد المغاربي.ويأمل العبيدي أن تفتح الزيارة آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، بالنظر إلى الإمكانات الكبرى التي تزخر بها المنطقة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة الروح الى التكتل الذي تعطلت آلياته منذ سنوات طويلة.وكان قادة المغرب والجزائر وتونس قد اتفقوا على هامش قمة الغاز في الجزائر في مارس/ آذار 2024 على عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر، على أن تحتضن تونس الاجتماع الأول بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بهدف بحث التحديات الاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود المشتركة، كما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية حينها.تعزيز المبادلات التجاريةمن جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أن زيارة رئيس الحكومة الجزائري تأتي في سياق تطوير المعاملات التجارية والانفتاح على السوقين عبر إبرام اتفاقيات جديدة تخدم القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة ملف الجمارك الذي تسبب في تعطيل دخول السلع التونسية إلى الجزائر.ويقول قويعة في تصريح لـ "سبوتنيك" أن مجالات التعاون بين البلدين واسعة وتشمل الجوانب العسكرية والجيوسياسية، لكنه يأمل أن تمنح هذه الزيارة أولوية للجانب الاقتصادي من خلال الإعلان عن مشاريع ضخمة تخدم قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة، لا سيما في ظل التوافد الكبير للسياح الجزائريين على تونس.ويشير المتحدث إلى الاتفاق العسكري الموقع بين تونس والجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي وصف بمحطة فارقة رغم عدم الكشف عن تفاصيله، خصوصا مع تعاظم التحديات الأمنية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، على غرار الإرهاب والهجرة والاتجار بالسلاح والمخدرات.وفي سياق متصل، أعادت الجزائر وتونس في أغسطس/ آب 2024 إطلاق خط قطار المسافرين بينهما بعد توقف دام ثلاثين عاما، ليكون أول خط نقل بري رسمي ومنتظم بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الأمن الحدودي والحد من شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-التونسي-في-زيارة-عمل-إلى-الجزائر-إلى-أين-يمكن-أن-يتجه-قطار-العلاقات-بين-الدولتين؟-1097250297.html
https://sarabic.ae/20230324/رئيس-الوزراء-الجزائري-يبحث-مع-نظيرته-التونسية-العلاقات-الثنائية-وآفاق-تطويرها-1075092421.html
تونس
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104530098_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6de85efc354f0a9f38221cae3ca4435a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, الجزائر

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري إلى تونس.. هل تكون فرصة لإعادة إنشاء تكتل مغاربي جديد؟

15:42 GMT 08.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAرئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب
رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
تثير الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الجزائري، سيفي غريب، إلى تونس هذا الأسبوع، جملة من التساؤلات حول خلفياتها السياسية ومضامينها الاقتصادية، خاصة في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى.
وتأتي هذه المحطة الجديدة لتعيد الى الواجهة سؤالا يتردد لدى المتابعين للشأن المغاربي: هل تمهد هذه اللقاءات لبناء تكتل إقليمي جديد يعيد الروح للمشروع المغاربي المعطل منذ عقود؟
ويستعد رئيس حكومة الجزائر سيفي غريب لزيارة تونس يوم الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات مخصصة لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنسيق السياسي وحركة التنقل بين البلدين، إلى جانب مشاريع تنموية في المناطق الحدودية، وذلك وفقا لبيان رسمي اطلعت عليه "سبوتنيك".
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
وزير الخارجية التونسي في زيارة عمل إلى الجزائر.. إلى أين يمكن أن يتجه قطار العلاقات بين الدولتين؟
28 يناير, 18:21 GMT
وتأتي الزيارة في سياق مساع جزائرية واضحة لتعزيز المبادلات التجارية مع دول الجوار المغاربي، بينما تواجه تونس تحديات سياسية واقتصادية متصاعدة.
ومن المنتظر أن يترأس غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، يرافقه وفد وزاري رفيع يضم وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة.

زيارة تثبيت للعلاقات

وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، يرى الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي أن زيارة رئيس الحكومة الجزائري تندرج في إطار مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا أن سلسلة اللقاءات المتتالية بين الجانبين تعكس قدرا من الاستقرار يسمح بإمضاء اتفاقيات جديدة تخدم مصالح الطرفين في مجالات متعددة.
ويوضح العبيدي أن الجزائر تعول كثيرا على تونس في ظل التوتر مع المغرب وفرنسا، وفي ضوء المشهد الليبي المتقلب، معتبرا أن من بين أهم الملفات التي سيجري نقاشها وضعية المعابر الحدودية وسبل تحسين حركة التنقل وتسهيل المبادلات التجارية.
وتشهد تونس والجزائر تعاونا مستمرا في الملفات المرتبطة بالمناطق الحدودية، لا سيما ما يتعلق بالتنمية والأمن وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
ويذكر العبيدي باجتماع اللجنة الجزائرية التونسية الذي عقد في الآونة الأخيرة لمتابعة مشروع تنمية المناطق الحدودية، والذي تضمن بحث وضع تصور قانوني وعملياتي لتحسين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، إضافة إلى تعزيز القدرات اللوجستية والفنية والتجارية للفاعلين المحليين.

فرصة لتشكيل تكتل مغاربي جديد؟

ويرى العبيدي أن الزيارة قد تشكل فرصة لإعادة إحياء التكتل المغاربي في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية، مؤكدا في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطا بإرادة الشعوب أكثر من الأنظمة، وأن دول المنطقة تتقاسم اليوم ملفات متشابكة تتطلب حلولا نابعة من إطار إقليمي واسع مثل الاتحاد المغاربي.
ويأمل العبيدي أن تفتح الزيارة آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي، بالنظر إلى الإمكانات الكبرى التي تزخر بها المنطقة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة الروح الى التكتل الذي تعطلت آلياته منذ سنوات طويلة.
رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيرته التونسية العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها
24 مارس 2023, 11:46 GMT
وكان قادة المغرب والجزائر وتونس قد اتفقوا على هامش قمة الغاز في الجزائر في مارس/ آذار 2024 على عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل ثلاثة أشهر، على أن تحتضن تونس الاجتماع الأول بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بهدف بحث التحديات الاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود المشتركة، كما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية حينها.

تعزيز المبادلات التجارية

من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أن زيارة رئيس الحكومة الجزائري تأتي في سياق تطوير المعاملات التجارية والانفتاح على السوقين عبر إبرام اتفاقيات جديدة تخدم القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة ملف الجمارك الذي تسبب في تعطيل دخول السلع التونسية إلى الجزائر.
ويقول قويعة في تصريح لـ "سبوتنيك" أن مجالات التعاون بين البلدين واسعة وتشمل الجوانب العسكرية والجيوسياسية، لكنه يأمل أن تمنح هذه الزيارة أولوية للجانب الاقتصادي من خلال الإعلان عن مشاريع ضخمة تخدم قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة، لا سيما في ظل التوافد الكبير للسياح الجزائريين على تونس.
ويشير المتحدث إلى الاتفاق العسكري الموقع بين تونس والجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي وصف بمحطة فارقة رغم عدم الكشف عن تفاصيله، خصوصا مع تعاظم التحديات الأمنية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، على غرار الإرهاب والهجرة والاتجار بالسلاح والمخدرات.
وكانت الجزائر قد أسهمت خلال الأشهر الماضية في دعم قطاع السياحة التونسي من خلال رفع منحة السفر إلى 750 يورو للمسافر الجزائري، ما شجع آلاف السياح على اختيار تونس كوجهة، واعتبر شكلا من أشكال الدعم الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أعادت الجزائر وتونس في أغسطس/ آب 2024 إطلاق خط قطار المسافرين بينهما بعد توقف دام ثلاثين عاما، ليكون أول خط نقل بري رسمي ومنتظم بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الأمن الحدودي والحد من شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала