5 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/4-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-10-دول-أفريقية-تطورا-في-2025-1108110761.html
5 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025
5 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حديث صادر عن "World Population Review"، تصنيف أكثر الدول الأفريقية تطورًا في عام 2025. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T07:47+0000
2025-12-13T08:10+0000
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098637850_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b2f1959b15b14039d27a8161531a7fba.png
وذلك استنادًا إلى مؤشر التنمية البشرية (HDI)، الذي يقيس مستوى التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية: متوسط العمر المتوقع، والتعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط.وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن الدول المتقدمة في التصنيف نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، من خلال الاستثمار طويل الأمد في الصحة والتعليم والحكم الرشيد.قائمة الدول العشر الأكثر تطورًا في أفريقيا لعام 2025سيشل (0.848)تتصدر التصنيف كأكثر دولة أفريقية تطورًا في 2025، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان والحكم الرشيد. وحققت الدولة معدلات شبه كاملة في الالتحاق بالتعليم ومحو الأمية، مع تركيز حديث على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية من خلال خطة تطوير التعليم والمهارات 2023–2027.موريشيوس (0.806)حافظت موريشيوس على موقعها المتقدم بفضل الاستثمار المكثف في التعليم والصحة والمؤسسات القوية، وركزت الإصلاحات التعليمية الحديثة على STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات التقنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.الجزائر (0.763)جاء تقدم الجزائر نتيجة استثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد. شهد قطاع التعليم تحديثًا واسعًا للمناهج، مع تركيز متزايد على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.تونس (0.746)حققت تونس موقعها المتقدم بفضل التركيز على رأس المال البشري والسياسات الاجتماعية الشاملة. ركزت إصلاحات التعليم على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة المناهج مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.مصر (0.754)تقدمت مصر في التصنيف نتيجة الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في الإنسان. شهد التعليم تحديثًا في المناهج، وتوسعًا في التعليم الفني والرقمي، وبرامج لدعم الفئات المهمشة.جنوب أفريقيا (0.741)تحافظ جنوب أفريقيا على موقع متقدم بفضل اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة. ركزت سياسات التعليم على المهارات الرقمية والتعليم المهني، مع برامج إنصاف تاريخي للفئات المحرومة.الغابون (0.733)اعتمدت الغابون على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة. شملت الإصلاحات التعليمية تحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وSTEM.بوتسوانا (0.731) يعود تقدم بوتسوانا إلى الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس. استثمرت الدولة في التعليم الأساسي والعالي، مع برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.ليبيا (0.721)يعكس ترتيب ليبيا تحسنًا تدريجيًا في التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع. شهد قطاع التعليم إعادة هيكلة شملت التوسع في التعليم المهني وربطه بإعادة الإعمار.المغرب (0.710)دخل المغرب قائمة العشر الأوائل بفضل إصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة. ركزت الاستراتيجيات الحديثة على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.وأكد التقرير، أن التجارب الأفريقية الناجحة في 2025 تُظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية.وخلص إلى أن الدول التي تواصل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزز الحوكمة والاستدامة، ستكون في صدارة المشهد التنموي الإفريقي خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20251207/دولة-عربية-في-طليعة-المنظومة-العالمية-لمعالجة-وتصدير-السردين-1107899171.html
https://sarabic.ae/20251205/8-دول-عربية-وإسلامية-تصدر-بيانا-بشأن-تصريحات-إسرائيلية-حول-فتح-معبر-رفح-باتجاه-واحد-1107867047.html
https://sarabic.ae/20251205/دولة-عربية-تخطط-لتأمين-60-من-احتياجاتها-المائية-عبر-تحلية-مياه-البحر-1107846558.html
https://sarabic.ae/20251212/8-دول-عربية-وإسلامية-تصدر-بيانا-مشتركا-حول-أونروا-1108091630.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098637850_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_fef15cb1fee10de2e0857385a3eba68b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم

5 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025

07:47 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 13.12.2025)
© Sputnik4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف تقرير حديث صادر عن "World Population Review"، تصنيف أكثر الدول الأفريقية تطورًا في عام 2025.
وذلك استنادًا إلى مؤشر التنمية البشرية (HDI)، الذي يقيس مستوى التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية: متوسط العمر المتوقع، والتعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن الدول المتقدمة في التصنيف نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، من خلال الاستثمار طويل الأمد في الصحة والتعليم والحكم الرشيد.
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
دولة عربية في طليعة المنظومة العالمية لمعالجة وتصدير السردين
7 ديسمبر, 09:03 GMT

قائمة الدول العشر الأكثر تطورًا في أفريقيا لعام 2025

سيشل (0.848)
تتصدر التصنيف كأكثر دولة أفريقية تطورًا في 2025، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان والحكم الرشيد. وحققت الدولة معدلات شبه كاملة في الالتحاق بالتعليم ومحو الأمية، مع تركيز حديث على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية من خلال خطة تطوير التعليم والمهارات 2023–2027.
موريشيوس (0.806)
حافظت موريشيوس على موقعها المتقدم بفضل الاستثمار المكثف في التعليم والصحة والمؤسسات القوية، وركزت الإصلاحات التعليمية الحديثة على STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات التقنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
8 دول عربية وإسلامية تصدر بيانا بشأن تصريحات إسرائيلية حول فتح معبر رفح باتجاه واحد
5 ديسمبر, 20:19 GMT
الجزائر (0.763)
جاء تقدم الجزائر نتيجة استثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد. شهد قطاع التعليم تحديثًا واسعًا للمناهج، مع تركيز متزايد على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
تونس (0.746)
حققت تونس موقعها المتقدم بفضل التركيز على رأس المال البشري والسياسات الاجتماعية الشاملة. ركزت إصلاحات التعليم على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة المناهج مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
مياه الشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
دولة عربية تخطط لتأمين 60% من احتياجاتها المائية عبر تحلية مياه البحر
5 ديسمبر, 11:20 GMT
مصر (0.754)
تقدمت مصر في التصنيف نتيجة الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في الإنسان. شهد التعليم تحديثًا في المناهج، وتوسعًا في التعليم الفني والرقمي، وبرامج لدعم الفئات المهمشة.
جنوب أفريقيا (0.741)
تحافظ جنوب أفريقيا على موقع متقدم بفضل اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة. ركزت سياسات التعليم على المهارات الرقمية والتعليم المهني، مع برامج إنصاف تاريخي للفئات المحرومة.
الغابون (0.733)
اعتمدت الغابون على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة. شملت الإصلاحات التعليمية تحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وSTEM.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
8 دول عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا حول "أونروا"
أمس, 16:44 GMT
بوتسوانا (0.731)
يعود تقدم بوتسوانا إلى الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس. استثمرت الدولة في التعليم الأساسي والعالي، مع برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ليبيا (0.721)
يعكس ترتيب ليبيا تحسنًا تدريجيًا في التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع. شهد قطاع التعليم إعادة هيكلة شملت التوسع في التعليم المهني وربطه بإعادة الإعمار.
المغرب (0.710)
دخل المغرب قائمة العشر الأوائل بفضل إصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة. ركزت الاستراتيجيات الحديثة على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير، أن التجارب الأفريقية الناجحة في 2025 تُظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية.
وخلص إلى أن الدول التي تواصل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزز الحوكمة والاستدامة، ستكون في صدارة المشهد التنموي الإفريقي خلال السنوات المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала