5 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في 2025

سبوتنيك عربي

كشف تقرير حديث صادر عن "World Population Review"، تصنيف أكثر الدول الأفريقية تطورًا في عام 2025. 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وذلك استنادًا إلى مؤشر التنمية البشرية (HDI)، الذي يقيس مستوى التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية: متوسط العمر المتوقع، والتعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط.وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن الدول المتقدمة في التصنيف نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، من خلال الاستثمار طويل الأمد في الصحة والتعليم والحكم الرشيد.قائمة الدول العشر الأكثر تطورًا في أفريقيا لعام 2025سيشل (0.848)تتصدر التصنيف كأكثر دولة أفريقية تطورًا في 2025، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان والحكم الرشيد. وحققت الدولة معدلات شبه كاملة في الالتحاق بالتعليم ومحو الأمية، مع تركيز حديث على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية من خلال خطة تطوير التعليم والمهارات 2023–2027.موريشيوس (0.806)حافظت موريشيوس على موقعها المتقدم بفضل الاستثمار المكثف في التعليم والصحة والمؤسسات القوية، وركزت الإصلاحات التعليمية الحديثة على STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات التقنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.الجزائر (0.763)جاء تقدم الجزائر نتيجة استثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد. شهد قطاع التعليم تحديثًا واسعًا للمناهج، مع تركيز متزايد على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.تونس (0.746)حققت تونس موقعها المتقدم بفضل التركيز على رأس المال البشري والسياسات الاجتماعية الشاملة. ركزت إصلاحات التعليم على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة المناهج مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.مصر (0.754)تقدمت مصر في التصنيف نتيجة الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في الإنسان. شهد التعليم تحديثًا في المناهج، وتوسعًا في التعليم الفني والرقمي، وبرامج لدعم الفئات المهمشة.جنوب أفريقيا (0.741)تحافظ جنوب أفريقيا على موقع متقدم بفضل اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة. ركزت سياسات التعليم على المهارات الرقمية والتعليم المهني، مع برامج إنصاف تاريخي للفئات المحرومة.الغابون (0.733)اعتمدت الغابون على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة. شملت الإصلاحات التعليمية تحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وSTEM.بوتسوانا (0.731) يعود تقدم بوتسوانا إلى الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس. استثمرت الدولة في التعليم الأساسي والعالي، مع برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.ليبيا (0.721)يعكس ترتيب ليبيا تحسنًا تدريجيًا في التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع. شهد قطاع التعليم إعادة هيكلة شملت التوسع في التعليم المهني وربطه بإعادة الإعمار.المغرب (0.710)دخل المغرب قائمة العشر الأوائل بفضل إصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة. ركزت الاستراتيجيات الحديثة على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.وأكد التقرير، أن التجارب الأفريقية الناجحة في 2025 تُظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية.وخلص إلى أن الدول التي تواصل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزز الحوكمة والاستدامة، ستكون في صدارة المشهد التنموي الإفريقي خلال السنوات المقبلة.

