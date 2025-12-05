دولة عربية تخطط لتأمين 60% من احتياجاتها المائية عبر تحلية مياه البحر

عربي
كشف وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، أن بلاده تهدف إلى رفع حصة مياه الشرب من المياه المحلاة إلى 60% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% حاليا.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تسريع الاستثمار في محطات تحلية المياه العاملة بالطاقة المتجددة، لضمان إمدادات مستقرة وحماية مكانة المغرب كمنتج رئيسي للمحاصيل الطازجة في ظل تغير المناخ ونضوب بعض السدود والموارد الجوفية.
وقال بركة في تصريحات لوسائل إعلام غربية، خلال المؤتمر العالمي للماء في مراكش، أمس الخميس، إن المغرب يخطط لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2030، من مشاريع قيد الإنشاء وأخرى ستطرح مناقصات بشأنها ابتداء من العام المقبل.
وأشار إلى أن أبرز المشاريع هي أكبر محطة تحلية بالقرب من تزنيت جنوب الرباط، باستثمارات حوالي مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 350 مليون متر مكعب، لتغذية المراكز الحضرية والأراضي الزراعية، كما يخطط المغرب لإنشاء محطات في الناظور وطنجة والرباط بالشراكة مع مجموعة فيوليا الفرنسية، إضافة إلى محطة في طانطان ضمن دراسة بناء ميناء لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
الحسناء النائمة ومغارة كاليبسو وأعمدة هرقل، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
بعد مضاعفة الاستثمارات المرصودة ...هل تحل استراتجية "تحلية مياه البحر" الأزمة بالمغرب؟
16 نوفمبر, 16:19 GMT
ويشغّل المغرب حاليا 17 محطة تحلية تنتج 345 مليون متر مكعب سنويا، ويجري إنشاء 4 محطات إضافية بطاقة إجمالية 540 مليون متر مكعب من المتوقع أن تستكمل بحلول 2027، بما في ذلك محطة رئيسية في الدار البيضاء، بحسب إعلام غربي.
وأكد وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، أن جميع المحطات الجديدة ستعمل بالطاقة المتجددة، لافتا إلى جهود المغرب للحد من تبخر المياه، الذي يصل في بعض المناطق إلى 30% من المخزون، عبر مشاريع مبتكرة مثل تثبيت ألواح شمسية عائمة على السدود، وسيتم توسيع هذه التجربة لتشمل سدودًا في الجنوب والمرتفعات.
الطريق الجبلية دادس غورغيس في جبال الأطلس في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
مدينة مغربية على وشك كارثة... شح في المياه يهدد بعطش المواطنين
19 يونيو, 06:55 GMT
وبلغ العجز المائي في المغرب 58%، في حين تراجعت نسبة ملء السدود إلى 30.8% حتى الأسبوع الماضي، في وقت تفقد فيه نحو 650 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسبب التبخر، بالإضافة إلى تراجع نسب الأمطار بشكل كبير منذ سنوات.
وفق بيانات رسمية مغربية، جرى إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر تنتج نحو 350 مليون متر مكعب سنويا، بينما توجد 4 مشاريع قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدَّر بـ567 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب 11 مشروعًا مبرمجا في أفق 2030 لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.7 مليار متر مكعب.
