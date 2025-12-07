https://sarabic.ae/20251207/دولة-عربية-في-طليعة-المنظومة-العالمية-لمعالجة-وتصدير-السردين-1107899171.html

دولة عربية في طليعة المنظومة العالمية لمعالجة وتصدير السردين

دولة عربية في طليعة المنظومة العالمية لمعالجة وتصدير السردين

سبوتنيك عربي

يعزز المغرب، وفقا لتقرير حديث صادر عن الشركة البرازيلية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية "سي بي جي"، مكانته كقوة عالمية في قطاع الصيد البحري، حيث يسيطر على سوق... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-07T09:03+0000

2025-12-07T09:03+0000

2025-12-07T09:03+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084974328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4f52c18f9203f4824d0e589424d68d9.jpg

يبرز التقرير أن “دولًا قليلة فقط استطاعت تحويل مورد طبيعي واحد إلى محور أساسي لاقتصادها كما فعل المغرب مع السردين، إذ توجد المملكة في صدارة قطاع يحرك سلاسل صناعية ووظائف واتفاقيات دولية وجزءًا كبيرًا من الإمدادات العالمية للأسماك المصنعة”، بحسب ماذكرت صحيفة "هسبريس". وتؤكد بيانات الهيئات الدولية والمواقع المتخصصة في التجارة الخارجية أن المغرب يهيمن على صناعة السردين المعلب، مشكلاً الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي، ومُصدرًا إلى أسواق تمتد من الاتحاد الأوروبي إلى آسيا والشرق الأوسط. سر الريادة في الأعماق الأطلسية يكمن “سر ريادة المغرب على هذا المستوى في الساحل الأطلسي للبلاد، الذي يقع فوق أحد أغنى أنظمة الارتفاع البحري في العالم، وهي مناطق تصعد فيها التيارات العميقة الغنية بالمغذيات إلى السطح لتغذي انفجارًا من العوالق النباتية والحيوانية”. وتُهيّئ هذه الظاهرة، بحسب التقرير، بيئة مثالية لأنواع سمكية مثل السردين الأوروبي (Sardina pilchardus)، الذي يجد في الساحل المغربي موطنًا للنمو السريع. كما يقلل تقليل المسافة بين مناطق الصيد والوحدات الصناعية من الوقت بين الصيد والمعالجة، محافظًا على الجودة وتعزيز التنافسية، مما يفسر “سبب تصدر المغرب للسوق العالمي للمعلبات بفارق واضح”. مجمع صناعي يحرك المدن الساحلية يحوّل المغرب إلى قوة عالمية قدرته الصناعية على المعالجة، حيث يضم القطاع عشرات المصانع التي تعمل بوتيرة مستمرة لتغذية أسواق صارمة مثل إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، الصين، ودول الشرق الأوسط. وتشكل هذه الوحدات الصناعية مجمعًا “يوظف مئات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر، ويحرّك الموانئ بالكامل، ويضمن ديناميكية اقتصادية للمدن الساحلية مثل أكادير، الصويرة، آسفي، والعيون”. بينما تركز دول أخرى على الأسماك الطازجة أو المجمدة، يهيمن المغرب على “أكثر قطاع ربحًا واستقرارًا في السوق، وهو المعلبات، التي تتميز بقيمة مضافة أعلى وعمر أطول للتصدير لمسافات بعيدة”. استثمارات حكومية تعزز التنافسيةتستمر الحكومة المغربية في الاستثمار في برامج تحديث الصيد، توسيع الأساطيل، الحصول على شهادات دولية، وتتبع آثار المنتجات، “ما يسمح للبلاد بالحفاظ على تنافسيتها أمام الأسواق الأخرى”. وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على السردين المعالج، مما يمنح المغرب “موقعًا مميزًا للتفاوض على الاتفاقيات وجذب الاستثمارات، والتأثير على اتجاهات الاستهلاك”. يخلص التقرير إلى أن “المغرب جمع بين الوفرة الطبيعية، البنية الصناعية، اللوجستيات الفعّالة، والتقاليد الصيدية، ليصبح أكبر منتج عالمي للسردين المعلب”. فالموضوع ليس مجرد حجم الإنتاج، بل “نموذج نادر للتكامل الرأسي، حيث يسيطر المغرب على جميع مراحل السلسلة، من المحيط إلى التغليف، وهذا ما يمنحه ميزة تنافسية يصعب أن تُزال من قبل الدول الأخرى على المدى القصير”.

https://sarabic.ae/20251206/تحركات-مصرية-اقتصادية-في-المغرب-ما-التفاصيل-والانعكاسات-الثنائية-والإقليمية-1107887192.html

https://sarabic.ae/20251115/انعكاسات-بيئية-واقتصادية-كبيرة-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-الجفاف-على-المغرب-1107145724.html

https://sarabic.ae/20250921/اقتصادي-مغربي-يوضح-الآثار-السلبية-لتوجه-المغرب-نحو-زيادة-الاقتراض-1105107101.html

https://sarabic.ae/20250912/موسكو-تعزز-علاقاتها-التجارية-والاقتصادية-مع-المغرب-1104770571.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, اقتصاد