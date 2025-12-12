https://sarabic.ae/20251212/8-دول-عربية-وإسلامية-تصدر-بيانا-مشتركا-حول-أونروا-1108091630.html

8 دول عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا حول "أونروا"

أصدرت 8 دولة عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيانهم، إلى أن "تجديد ولاية "أونروا" لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في عملها الحيوي".وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك "انتهاكا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتجاوزا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يؤكد التزام إسرائيل بعدم عرقلة عمل الوكالة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا). وفي ظل الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور المحوري لـ"أونروا" في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، وضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، إضافة إلى استمرار مدارس الوكالة ومرافقها الصحية في تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة.وفي يوم الإثنين الماضي، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الأونروا ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن". ونقلت عن محافظة القدس، أن "قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة".ووصفت المحافظة هذا الاقتحام بأنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/مايو 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأونروا ومؤسساتها وموظفيها.

