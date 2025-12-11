الأونروا تعلق لـ "سبوتنيك" على تداعيات العقوبات الأمريكية المحتملة ضد الوكالة

عربي
بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوكالة تُدرك الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات محتملة عليها تتعلق بالإرهاب، ولم تتلق أي اتصال من مسؤولين أمريكيين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن فرض عقوبات، كإدراج هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، يعد سابقة، مؤكدًا أن ذلك يخالف التزامات عديدة تقع على عاتق الدولة العضو بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن الوكالة وبموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقوم بتقديم الخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن المساعدات الإنسانية، للاجئين الفلسطينيين، مضيفًا: "يشكل عملنا في غزة والضفة الغربية المحتلة وسوريا ولبنان والأردن دعمًا حيويا للتنمية البشرية والاستقرار الإقليمي".
وحول اتهامات إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، علق أبو حسنة بالقول، إن جهات مستقلة عديدة قامت بتقييم وكالة الأونروا، وخلصت إلى أنها جهة إنسانية محايدة لا يمكن الاستغناء عنها. وخلصت محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل لم تثبت مزاعمها ضد الأونروا، كما رأت أن القانون الدولي يلزم بتيسير عمليات الأونروا لا تقييدها.
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
مصادر: مسؤولون أمريكيون يدرسون فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على "أونروا"
01:35 GMT
واستطرد: "سبق وأن أعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستمرار عن دعمها الساحق لوكالة الأونروا، وجددت ولايتها لثلاث سنوات إضافية في 5 ديسمبر، والوكالة تعتبر ركيزة متعددة الأطراف لا تقدر بثمن، ولها دور حاسم في تنفيذ إعلان نيويورك وخطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين.
وأوضح أنه لطالما كان من المفترض أن تكون الأونروا وكالة مؤقتة. وقد صرح المفوض العام للأونروا مرارًا وتكرارًا بضرورة دعم الوكالة لضمان انتقال منظم لخدماتها العامة إلى مؤسسات فلسطينية مؤهلة وممكنة، كجزء من حل سياسي.
واعتبر المتحدث باسم الأونروا، أن أي إجراءات من شأنها أن توقف عمليات الأونروا فورًا، خارج أي خطة سياسية أو انتقال منظم للخدمات، من شأنها أن تغرق ملايين اللاجئين الفلسطينيين والمنطقة في أزمة أعمق.
ويرى أبو حسنة أن مثل هذا الإجراء ضد كيان تابع للأمم المتحدة مخول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة من شأنه أن يقوض النظام المتعدد الأطراف برمته.
الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الجيش الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح شرقي القدس
8 ديسمبر, 08:34 GMT
وقال مصدران مطلعان، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل "أونروا" في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "الأونروا" لوكالة "روسترز"، بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها "أونروا" بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح لـ"أونروا"، لكنها أوقفت تمويلها، في يناير/ كانون الثاني 2024، بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على إسرائيل الذي أدى لسقوط قتلى وتلاه اندلاع الحرب في غزة. ثم اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر من العام الجاري، بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأمريكية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها - أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن ينتهي الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
29 نوفمبر, 04:22 GMT
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا - لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب سيكون أمرا صادما وغير اعتيادي، إذ إن الولايات المتحدة دولة عضو والبلد المضيف للأمم المتحدة، التي أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عام 1949.
ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى تفكيك الأونروا، متهما إياها بالتحريض على إسرائيل. واعتبارا من 30 يناير/ كانون الثاني، حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، وحظرت أيضا التواصل بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية.
ووقعت إسرائيل و"حماس" اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في أكتوبر، لكن تحدث انتهاكات متكررة للاتفاق، مع تعثر التقدم نحو تنفيذ البنود الأوسع لخطة إنهاء الحرب في غزة. وقالت الأونروا إن أكثر من 370 من موظفيها قُتلوا في غزة خلال الحرب.
