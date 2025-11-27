https://sarabic.ae/20251127/أونروا-إسرائيل-أخلت-مخيمات-جنين-وطولكرم-ونور-شمس-من-جميع-سكانها-1107545540.html

"أونروا": إسرائيل أخلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من جميع سكانها

"أونروا": إسرائيل أخلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من جميع سكانها

أكدت وكالة "أونروا"، اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي أجبر 32 ألف فلسطيني في الضفة الغربية على النزوح قسرا". 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت "أونروا"، في بيان لها، إن "إسرائيل أخلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من جميع سكانها"، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون حالياً إما في الشوارع أو في خيام بالية.وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، أمس الأربعاء، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، عملية عسكرية في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة الغربية.وأضاف البيان بأن اقتحام طوباس وطمون وكفردان في الضفة الغربية، يأتي "بحثًا عن مسلحين وأسلحة"، مؤكدًا أنه "لن يتم السماح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، ويتم العمل بشكل استباقي لإحباطه".وكان الجيش الإسرائيلي اغتال شرطيًا فلسطينيًا واعتقل آخر خلال عملية نفذها، الجمعة الماضية، في قرية تل، جنوب غربي نابلس في الضفة الغربية.وذكرت ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن شرطيين "متهمين بإطلاق النار على قوة إسرائيلية". وقالت إن "الشرطيين الفلسطينيين قاما، قبل أيام، بإطلاق النار على قوة إسرائيلية في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح".كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر الجمعة الماضية أيضا، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

