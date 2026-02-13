https://sarabic.ae/20260213/لحظة-انفجار-محرك-طائرة-ركاب-نيجيرية-فيديو-1110333574.html
لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو
لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "آريك إير" النيجيرية، إلى تنفيذ هبوط اضطراري بسبب مشاكل في المحرك، بعد سماع صوت "انفجار" من المحرك الأيسر. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T16:26+0000
2026-02-13T16:26+0000
2026-02-13T16:26+0000
نيجيريا
أخبار العالم الآن
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053788352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7cf4fa4b152d2f8be7ec9fb26a2e9a9.jpg
وقع الحادث خلال رحلة داخلية من لاغوس إلى مطار بورت هاركورت، حيث تعرض المحرك الأيسر لعطل، فقرر الطاقم تغيير مسار الرحلة فوراً، وتمكن من الهبوط بنجاح في مطار بنين. وأشارت شركة الطيران إلى أن الطاقم سمع صوت "انفجار" من المحرك، وبدأ مكتب التحقيقات في السلامة الوطنية تحقيقاً في الواقعة لتحديد الأسباب.
https://sarabic.ae/20251213/عطل-بالمحرك-يجبر-طائرة-أمريكية-للعودة-لواشنطن-بعد-إقلاعها-في-رحلة-لطوكيو-1108138559.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053788352_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_162ad0dbb59607ffe9be4a687bd2ff7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيجيريا, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
نيجيريا, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو
اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "آريك إير" النيجيرية، إلى تنفيذ هبوط اضطراري بسبب مشاكل في المحرك، بعد سماع صوت "انفجار" من المحرك الأيسر.
وقع الحادث خلال رحلة داخلية من لاغوس إلى مطار بورت هاركورت، حيث تعرض المحرك
الأيسر لعطل، فقرر الطاقم تغيير مسار الرحلة فوراً، وتمكن من الهبوط بنجاح في مطار بنين.
13 ديسمبر 2025, 23:00 GMT
كان على متن الطائرة 80 شخصاً، ولم يصب أحد بأذى، حيث تم إجلاء الركاب والطاقم بسلام دون تسجيل إصابات.
وأشارت شركة الطيران إلى أن الطاقم سمع صوت "انفجار
" من المحرك، وبدأ مكتب التحقيقات في السلامة الوطنية تحقيقاً في الواقعة لتحديد الأسباب.