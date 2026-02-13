لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/لحظة-انفجار-محرك-طائرة-ركاب-نيجيرية-فيديو-1110333574.html
لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو
لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "آريك إير" النيجيرية، إلى تنفيذ هبوط اضطراري بسبب مشاكل في المحرك، بعد سماع صوت "انفجار" من المحرك الأيسر. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T16:26+0000
2026-02-13T16:26+0000
نيجيريا
أخبار العالم الآن
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053788352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7cf4fa4b152d2f8be7ec9fb26a2e9a9.jpg
وقع الحادث خلال رحلة داخلية من لاغوس إلى مطار بورت هاركورت، حيث تعرض المحرك الأيسر لعطل، فقرر الطاقم تغيير مسار الرحلة فوراً، وتمكن من الهبوط بنجاح في مطار بنين. وأشارت شركة الطيران إلى أن الطاقم سمع صوت "انفجار" من المحرك، وبدأ مكتب التحقيقات في السلامة الوطنية تحقيقاً في الواقعة لتحديد الأسباب.
https://sarabic.ae/20251213/عطل-بالمحرك-يجبر-طائرة-أمريكية-للعودة-لواشنطن-بعد-إقلاعها-في-رحلة-لطوكيو-1108138559.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053788352_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_162ad0dbb59607ffe9be4a687bd2ff7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيجيريا, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
نيجيريا, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو

لحظة انفجار محرك طائرة ركاب نيجيرية... فيديو

16:26 GMT 13.02.2026
© Photo / pixabay/12019محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة
محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / pixabay/12019
تابعنا عبر
اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "آريك إير" النيجيرية، إلى تنفيذ هبوط اضطراري بسبب مشاكل في المحرك، بعد سماع صوت "انفجار" من المحرك الأيسر.
وقع الحادث خلال رحلة داخلية من لاغوس إلى مطار بورت هاركورت، حيث تعرض المحرك الأيسر لعطل، فقرر الطاقم تغيير مسار الرحلة فوراً، وتمكن من الهبوط بنجاح في مطار بنين.
بوينج 787-9 جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
عطل بالمحرك يجبر طائرة أمريكية للعودة إلى واشنطن بعد إقلاعها في رحلة لطوكيو
13 ديسمبر 2025, 23:00 GMT
كان على متن الطائرة 80 شخصاً، ولم يصب أحد بأذى، حيث تم إجلاء الركاب والطاقم بسلام دون تسجيل إصابات.
وأشارت شركة الطيران إلى أن الطاقم سمع صوت "انفجار" من المحرك، وبدأ مكتب التحقيقات في السلامة الوطنية تحقيقاً في الواقعة لتحديد الأسباب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала