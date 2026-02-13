نظام كييف يحاول خلق وهم تحقيق نجاح في سومي - الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20260213/نظام-كييف-يحاول-خلق-وهم-تحقيق-نجاح-في-سومي----الأمن-الروسي-1110313314.html
نظام كييف يحاول خلق وهم تحقيق نجاح في سومي - الأمن الروسي
نظام كييف يحاول خلق وهم تحقيق نجاح في سومي - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف كثّف عملياته الإعلامية في اتجاه سومي، عبر نشر مواد مفبركة ولقطات مزيفة لرفع الأعلام، إضافة إلى تقارير غير... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T04:13+0000
2026-02-13T04:14+0000
كييف
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يتم في الفضاء الإعلامي نشر مواد مفبركة، بما في ذلك لقطات مزيفة لرفع الأعلام، فضلًا عن تقارير غير موثوقة حول محاولات مزعومة لوحدات روسية التقدم إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية "عبر أنابيب"."وأضافت المصادر: "إلى جانب عمليات رفع الأعلام المزيفة، يروّج العدو بنشاط لرواية مفادها أن القوات المسلحة الروسية تحاول اختراق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية عبر بعض الأنابيب. هذه المعلومات لا تتوافق مع الواقع".وتعمل في هذه المنطقة مجموعة القوات "سيفر" الروسية. وخلال يوم واحد، خسر العدو هنا أكثر من 210 مسلحين، ومركبة مدرعة، و10 سيارات، ومنظومة راجمات صواريخ متعددة "غراد"، ومدفعين من المدفعية الميدانية، إضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والمواد.وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركيف وسومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260208/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيدوروفكا-في-مقاطعة-سومي-وزارة-الدفاع-1110137017.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كييف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
كييف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

نظام كييف يحاول خلق وهم تحقيق نجاح في سومي - الأمن الروسي

04:13 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 04:14 GMT 13.02.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف كثّف عملياته الإعلامية في اتجاه سومي، عبر نشر مواد مفبركة ولقطات مزيفة لرفع الأعلام، إضافة إلى تقارير غير موثوقة بشأن محاولات روسية مزعومة للتقدم "عبر أنابيب".
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يتم في الفضاء الإعلامي نشر مواد مفبركة، بما في ذلك لقطات مزيفة لرفع الأعلام، فضلًا عن تقارير غير موثوقة حول محاولات مزعومة لوحدات روسية التقدم إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية "عبر أنابيب"."
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
8 فبراير, 09:44 GMT
وأضافت المصادر: "إلى جانب عمليات رفع الأعلام المزيفة، يروّج العدو بنشاط لرواية مفادها أن القوات المسلحة الروسية تحاول اختراق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية عبر بعض الأنابيب. هذه المعلومات لا تتوافق مع الواقع".
وتعمل في هذه المنطقة مجموعة القوات "سيفر" الروسية. وخلال يوم واحد، خسر العدو هنا أكثر من 210 مسلحين، ومركبة مدرعة، و10 سيارات، ومنظومة راجمات صواريخ متعددة "غراد"، ومدفعين من المدفعية الميدانية، إضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والمواد.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركيف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала