أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف كثّف عملياته الإعلامية في اتجاه سومي، عبر نشر مواد مفبركة ولقطات مزيفة لرفع الأعلام، إضافة إلى تقارير غير...
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "يتم في الفضاء الإعلامي نشر مواد مفبركة، بما في ذلك لقطات مزيفة لرفع الأعلام، فضلًا عن تقارير غير موثوقة حول محاولات مزعومة لوحدات روسية التقدم إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية "عبر أنابيب"."وأضافت المصادر: "إلى جانب عمليات رفع الأعلام المزيفة، يروّج العدو بنشاط لرواية مفادها أن القوات المسلحة الروسية تحاول اختراق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية عبر بعض الأنابيب. هذه المعلومات لا تتوافق مع الواقع".وتعمل في هذه المنطقة مجموعة القوات "سيفر" الروسية. وخلال يوم واحد، خسر العدو هنا أكثر من 210 مسلحين، ومركبة مدرعة، و10 سيارات، ومنظومة راجمات صواريخ متعددة "غراد"، ومدفعين من المدفعية الميدانية، إضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والمواد.وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركيف وسومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
نظام كييف يحاول خلق وهم تحقيق نجاح في سومي - الأمن الروسي
04:13 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 04:14 GMT 13.02.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف كثّف عملياته الإعلامية في اتجاه سومي، عبر نشر مواد مفبركة ولقطات مزيفة لرفع الأعلام، إضافة إلى تقارير غير موثوقة بشأن محاولات روسية مزعومة للتقدم "عبر أنابيب".
وقالت مصادر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك
": "يتم في الفضاء الإعلامي نشر مواد مفبركة، بما في ذلك لقطات مزيفة لرفع الأعلام، فضلًا عن تقارير غير موثوقة حول محاولات مزعومة لوحدات روسية التقدم إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية "عبر أنابيب"."
وأضافت المصادر: "إلى جانب عمليات رفع الأعلام المزيفة، يروّج العدو بنشاط لرواية مفادها أن القوات المسلحة الروسية تحاول اختراق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية عبر بعض الأنابيب. هذه المعلومات لا تتوافق مع الواقع".
وتعمل في هذه المنطقة مجموعة القوات "سيفر" الروسية. وخلال يوم واحد، خسر العدو هنا أكثر من 210 مسلحين، ومركبة مدرعة، و10 سيارات، ومنظومة راجمات صواريخ متعددة "غراد"، ومدفعين من المدفعية الميدانية، إضافة إلى 12 مستودعًا للذخيرة والمواد.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية
على طول الحدود مع مقاطعتي خاركيف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.