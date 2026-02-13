https://sarabic.ae/20260213/وزير-الطاقة-الأمريكي-يعلن-عن-احتمال-زيارة-الرئيسة-المؤقتة-لفنزويلا-إلى-واشنطن-1110310529.html
وزير الطاقة الأمريكي يعلن عن احتمال زيارة الرئيسة المؤقتة لفنزويلا إلى واشنطن
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رايت، الموجود في فنزويلا في إطار أول زيارة له إلى البلاد، قوله: "قد تزور ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة في وقت ما".كما أفاد رايت لشبكة "سي إن إن" بأنه ناقش خلال لقائه مع رودريغيز يوم الأربعاء خطط اجتماعها مع ترامب.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.
أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الخميس، أن الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد تزور الولايات المتحدة في وقت ما، دون تحديد موعد دقيق، مشيرًا إلى مناقشة خطط اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رايت، الموجود في فنزويلا في إطار أول زيارة له إلى البلاد، قوله: "قد تزور ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة في وقت ما".
كما أفاد رايت لشبكة "سي إن إن" بأنه ناقش خلال لقائه مع رودريغيز
يوم الأربعاء خطط اجتماعها مع ترامب.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية
أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.