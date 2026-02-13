عربي
https://sarabic.ae/20260213/وزير-الطاقة-الأمريكي-يعلن-عن-احتمال-زيارة-الرئيسة-المؤقتة-لفنزويلا-إلى-واشنطن-1110310529.html
وزير الطاقة الأمريكي يعلن عن احتمال زيارة الرئيسة المؤقتة لفنزويلا إلى واشنطن
وزير الطاقة الأمريكي يعلن عن احتمال زيارة الرئيسة المؤقتة لفنزويلا إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الخميس، أن الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد تزور الولايات المتحدة في وقت ما، دون تحديد موعد دقيق، مشيرًا إلى... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T00:13+0000
2026-02-13T00:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26513d7d056c4871f506dc45e799c95d.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رايت، الموجود في فنزويلا في إطار أول زيارة له إلى البلاد، قوله: "قد تزور ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة في وقت ما".كما أفاد رايت لشبكة "سي إن إن" بأنه ناقش خلال لقائه مع رودريغيز يوم الأربعاء خطط اجتماعها مع ترامب.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.
https://sarabic.ae/20260203/ديلسي-رودريغيز-تلتقي-برئيسة-البعثة-الدبلوماسية-الأمريكية-في-فنزويلا-1109924324.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a5259591d5b3495633c10bd210a6bdad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الطاقة الأمريكي يعلن عن احتمال زيارة الرئيسة المؤقتة لفنزويلا إلى واشنطن

00:13 GMT 13.02.2026
© AP Photo / Ariana Cubillosنائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الخميس، أن الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد تزور الولايات المتحدة في وقت ما، دون تحديد موعد دقيق، مشيرًا إلى مناقشة خطط اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رايت، الموجود في فنزويلا في إطار أول زيارة له إلى البلاد، قوله: "قد تزور ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة في وقت ما".
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
ديلسي رودريغيز تلتقي برئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا
3 فبراير, 01:00 GMT
كما أفاد رايت لشبكة "سي إن إن" بأنه ناقش خلال لقائه مع رودريغيز يوم الأربعاء خطط اجتماعها مع ترامب.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.
