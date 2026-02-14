https://sarabic.ae/20260214/الخارجية-الروسية-حول-تأجيل-زيلينسكي-للانتخابات-مريض-ونفهم-مرضه-1110357931.html
الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه
الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح زيلينسكي بتأجيل الانتخابات، قائلةً إن هذه ليست مجرد تصريحات، بل هي "هذيان مريض".
وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "كما تعلمون، ما يقوله زيلينسكي ليس مجرد تصريحات، بل هو هذيان مريض"، مؤكدةً: "نحن نفهم سبب مرضه".وأردفت زاخاروفا، بأن قلةً فقط تفاجأت بالتلاعب الذي يمارسه فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته، في سياق العملية الانتخابية في أوكرانيا.أفادت تقارير بريطانية بأن أوكرانيا بدأت، تحت ضغط من الولايات المتحدة، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والاستفتاء على اتفاق سلام، مشيرة إلى أنه يجب إجراء كلا التصويتين قبل 15 مايو/أيار المقبل.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على الوضع، يعتزم زيلينسكي الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير/شباط".إعلام: واشنطن تسعى إلى تسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا بحلول مارس المقبل
