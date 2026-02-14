عربي
الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه
الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه
الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح زيلينسكي بتأجيل الانتخابات، قائلةً إن هذه ليست مجرد تصريحات، بل هي "هذيان مريض". 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T13:19+0000
2026-02-14T13:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "كما تعلمون، ما يقوله زيلينسكي ليس مجرد تصريحات، بل هو هذيان مريض"، مؤكدةً: "نحن نفهم سبب مرضه".وأردفت زاخاروفا، بأن قلةً فقط تفاجأت بالتلاعب الذي يمارسه فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته، في سياق العملية الانتخابية في أوكرانيا.أفادت تقارير بريطانية بأن أوكرانيا بدأت، تحت ضغط من الولايات المتحدة، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والاستفتاء على اتفاق سلام، مشيرة إلى أنه يجب إجراء كلا التصويتين قبل 15 مايو/أيار المقبل.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على الوضع، يعتزم زيلينسكي الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير/شباط".إعلام: واشنطن تسعى إلى تسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا بحلول مارس المقبل
https://sarabic.ae/20260214/زيلينسكي-يعترف-واشنطن-تضغط-على-أوكرانيا-لتقديم-تنازلات-1110345037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية حول تأجيل زيلينسكي للانتخابات: مريض ونفهم مرضه

13:19 GMT 14.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح زيلينسكي بتأجيل الانتخابات، قائلةً إن هذه ليست مجرد تصريحات، بل هي "هذيان مريض".
وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "كما تعلمون، ما يقوله زيلينسكي ليس مجرد تصريحات، بل هو هذيان مريض"، مؤكدةً: "نحن نفهم سبب مرضه".
وأردفت زاخاروفا، بأن قلةً فقط تفاجأت بالتلاعب الذي يمارسه فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته، في سياق العملية الانتخابية في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا: قلّةٌ فقط تفاجأت بالتلاعب الذي يمارسه (زيلينسكي) في سياق العملية الانتخابية في أوكرانيا.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
زيلينسكي يعترف: واشنطن تضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات
00:59 GMT
أفادت تقارير بريطانية بأن أوكرانيا بدأت، تحت ضغط من الولايات المتحدة، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والاستفتاء على اتفاق سلام، مشيرة إلى أنه يجب إجراء كلا التصويتين قبل 15 مايو/أيار المقبل.

وقالت التقارير، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين ومصادر أخرى: أوكرانيا بدأت التخطيط لانتخابات رئاسية إلى جانب استفتاء على أي اتفاق سلام مع روسيا بعد أن طالبت إدارة ترامب كييف بإجراء كلا التصويتين بحلول 15 مايو، وإلا فإنها تخاطر بفقدان الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مشاركين في التخطيط، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على الوضع، يعتزم زيلينسكي الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء في 24 فبراير/شباط".
إعلام: واشنطن تسعى إلى تسوية وانتخابات سريعة في أوكرانيا بحلول مارس المقبل
