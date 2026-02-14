الشيباني: تحلينا بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنا من جلبها إلى التفاوض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الشيباني: تحلينا بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنا من جلبها إلى التفاوض
الشيباني: تحلينا بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنا من جلبها إلى التفاوض
الشيباني: تحلينا بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنا من جلبها إلى التفاوض

16:26 GMT 14.02.2026
© Photo / SANA
© Photo / SANA
© Photo / SANA
صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بأن سوريا تحلت بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنت، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، من دفعها إلى طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن دمشق لن تقبل بالأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل في الجنوب السوري.
وقال الشيباني خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "الدولة السورية انتهجت مسارا واقعيا تجاه إسرائيل، وقلنا منذ اليوم الأول إننا نريد التركيز على إعادة إعمار البلد ولم شمل السوريين والدخول في مرحلة التعافي، ولكن ربما إسرائيل لم ترق لها هذه السياسة أو أنها تبحث عن الصراعات الجانبية في المنطقة".

وتابع: "تحلينا بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنا من جلبها إلى التفاوض بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكمل: "رغم التدخلات الخارجية والمساعي لإحداث حرب أهلية لم نتهرب من مسؤولية ما حدث في السويداء، نعمل على معالجة المشاكل الناجمة عن تضارب المصالح والانتماءات".
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
أمس, 15:56 GMT
وأضاف وزير الخارجية: "هذه المفاوضات بالتأكد لن تصل إلى قبول الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل في الجنوب السوري، وستكون نهاية هذه المفاوضات هي انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدمت بها، وكف يد إسرائيل عن الشؤون الداخلية التي تتدخل بها في سوريا، وعدم انتهاك الأجواء أو التدخل في السيادة السورية".

وتابع: "إسرائيل تبالغ في المخاطر الموجودة ونعتقد أن هذه السياسة خاطئة... إسرائيل لن تستطيع التهرب اليوم من المقاربة الواقعية التي تنتهجها سوريا".

وأكمل: "إزالة العقوبات هي بداية الطريق لحل عدد من الملفات الكبرى كالدمار واللجوء والمخيمات، والتنوع في سوريا يكمل الهوية الجامعة ونعتبره مصدر قوة لا مشكلة".
صورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتوغل في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
12 فبراير, 08:24 GMT
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".
وقال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "اختتام جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل وسوريا في باريس بوساطة أمريكية"، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية"، وأوضح المسؤول أن "إسرائيل وسوريا اتفقتا في باريس، على تسريع وتيرة المفاوضات واللقاء بشكل متكرر واتخاذ خطوات لبناء الثقة".
وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".
