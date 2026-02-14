https://sarabic.ae/20260214/الشيباني-تحلينا-بالصبر-تجاه-إسرائيل-حتى-تمكنا-من-جلبها-إلى-التفاوض-1110368189.html

الشيباني: تحلينا بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنا من جلبها إلى التفاوض

صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بأن سوريا تحلت بالصبر تجاه إسرائيل حتى تمكنت، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، من دفعها إلى طاولة التفاوض، مشيرا إلى... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الشيباني خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "الدولة السورية انتهجت مسارا واقعيا تجاه إسرائيل، وقلنا منذ اليوم الأول إننا نريد التركيز على إعادة إعمار البلد ولم شمل السوريين والدخول في مرحلة التعافي، ولكن ربما إسرائيل لم ترق لها هذه السياسة أو أنها تبحث عن الصراعات الجانبية في المنطقة".وأكمل: "رغم التدخلات الخارجية والمساعي لإحداث حرب أهلية لم نتهرب من مسؤولية ما حدث في السويداء، نعمل على معالجة المشاكل الناجمة عن تضارب المصالح والانتماءات".وأضاف وزير الخارجية: "هذه المفاوضات بالتأكد لن تصل إلى قبول الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل في الجنوب السوري، وستكون نهاية هذه المفاوضات هي انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدمت بها، وكف يد إسرائيل عن الشؤون الداخلية التي تتدخل بها في سوريا، وعدم انتهاك الأجواء أو التدخل في السيادة السورية".وأكمل: "إزالة العقوبات هي بداية الطريق لحل عدد من الملفات الكبرى كالدمار واللجوء والمخيمات، والتنوع في سوريا يكمل الهوية الجامعة ونعتبره مصدر قوة لا مشكلة".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".

