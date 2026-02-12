https://sarabic.ae/20260212/إعلام-سوري-قوات-إسرائيلية-تتوغل-في-صيدا-الحانوت-بريف-القنيطرة-الجنوبي-1110280353.html

إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتوغل في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتوغل في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

توغلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، بحسب وسائل إعلام سورية. 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "القوة المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية من نوع "همر"، أقامت حاجزًا عند مدخل القرية الغربي، وفتشت المارة وعرقلت الحركة لفترة قبل أن تنسحب".وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة 8 آليات عسكرية واعتقلت شابًا قبل مغادرتها.وأفادت قناة "الإخبارية السورية"، مساء أمس الأربعاء، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجزًا، بالتوازي مع توغل قوة أخرى مؤلفة من 4 آليات بين قرية الرزانية وصيدا الحانوت ونصبت حاجزًا آخر.ويوم الأحد الماضي، كشف مصدر سوري لوسائل إعلام إسرائيلية، عن "اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية"، في ظل ما وصفه بـ"تسارع ملحوظ في وتيرة التطورات".ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، عن المصدر السوري، قوله: "هناك أجواء تفاؤل غير مسبوقة قد تفضي إلى افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، قبل نهاية العام الحالي"، وقالت إن المصدر المقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أشار إلى أنه "من المتوقع أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون لقاءً قريبًا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمني بين دمشق والقدس".ونوّه المصدر إلى أن "الخطة السورية الأصلية كانت تقوم على إبرام اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية، إلا أن الضغوط الأمريكية، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الانفتاح السوري المتزايد، دفعت نحو تسريع وتوسيع نطاق المباحثات".كما أفاد المصدر المقرّب من الرئيس السوري، بحسب القناة الإسرائيلية، بأن "الرئيس ترامب، يسعى إلى عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري أحمد الشرع، لتوقيع اتفاقية سلام".وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن "دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديدا قائم على توسيع اللامركزية الإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات السورية".ووفقًا للمصدر، "من شأن هذا التوجه أن يسهم في إنهاء النزاعات المستمرة مع الدروز والأكراد والعلويين وسائر الأقليات"، مضيفًا أن "تشكيل حكومة سورية جديدة يُتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها البلاد".وقدمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، عُقد في الآونة الاخيرة، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه المنطقة الاقتصادية ستضم مزارع رياح ومناطق زراعية وأفضل منتجع للتزلج في الشرق الأوسط، إلى جانب المجتمع الدرزي المشهور بكرم الضيافة". وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "شركاء إقليميين قد التزموا بالفعل بتمويل المشروع"، لكنه امتنع عن ذكر أسماء أي دولة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".

