بزشكيان: دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام دون وصي

أکد الرئیس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام والهدوء ولا تحتاج إلى وصاية". 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بزشكيان في "المؤتمر الدولي حول فرص الاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق"، إن علاقات بلاده مع روسيا، "البلد الشقيق والصديق، عميقة وواسعة النطاق".وأكد الرئيس الإيراني أن "الاتفاقيات الموقّعة مع روسيا اليوم للمشاريع تتجاوز مجرد الموافقات ووصلت إلى مرحلة التنفيذ، مع التزام بإزالة أي عقبات قد تعترض هذا المسار بسرعة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأضاف أن "طهران مصممة على تنفيذ وتفعيل المشاريع المتعلقة بالطرق والشرايين الحيوية بقوة وسرعة ودقة وجودة عالية، مع بذل كل الجهود اللازمة لتمويلها وإكمالها".ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، روسيا خلال الشهر الجاري، بأنها "شريك استراتيجي وصديق"، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران.وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 دولة عن دعمها لإيران".وأضاف: "لقد خضعت بلادنا لعقوبات أمريكية لأكثر من 45 عامًا، لكننا نجونا ونمضي قدما".وأكد أنه "في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، فإن طهران سترد بهجمات على المنشآت الأمريكية"، وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه يفضّل الدبلوماسية، لكن القوات المسلحة الإيرانية "على أهبة الاستعداد لأي سيناريو".
