بزشكيان: دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام دون وصي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بزشكيان: دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام دون وصي
بزشكيان: دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام دون وصي
بزشكيان: دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام دون وصي

11:05 GMT 14.02.2026
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© REUTERS Iran's Presidential website/WANA
تابعنا عبر
أکد الرئیس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "دول المنطقة تستطيع حل مشاكلها بالسلام والهدوء ولا تحتاج إلى وصاية".
وقال بزشكيان في "المؤتمر الدولي حول فرص الاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق"، إن علاقات بلاده مع روسيا، "البلد الشقيق والصديق، عميقة وواسعة النطاق".
وأكد الرئيس الإيراني أن "الاتفاقيات الموقّعة مع روسيا اليوم للمشاريع تتجاوز مجرد الموافقات ووصلت إلى مرحلة التنفيذ، مع التزام بإزالة أي عقبات قد تعترض هذا المسار بسرعة"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأضاف أن "طهران مصممة على تنفيذ وتفعيل المشاريع المتعلقة بالطرق والشرايين الحيوية بقوة وسرعة ودقة وجودة عالية، مع بذل كل الجهود اللازمة لتمويلها وإكمالها".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
من بينهم 3 قادة عرب... إيران تعلن عن 5 زعماء أبدوا استعدادهم لحل مشاكلها سلميا
09:56 GMT
ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، روسيا خلال الشهر الجاري، بأنها "شريك استراتيجي وصديق"، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران.
وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 دولة عن دعمها لإيران".
البرلمان الإيراني
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إيران ترد على ترامب: "لا تقلق.. الآن لدينا هدفان لإغراقهما"
06:34 GMT

وتابع عراقجي في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية: "بالنسبة لروسيا، روسيا صديقنا، صديق استرايجي وشريك استراتيجي، لقد وقّعنا اتفاقية بشأن هذا الموضوع، وحافظنا دائما على تعاون وثيق جدا، حتى في المجال العسكري".

وأضاف: "لقد خضعت بلادنا لعقوبات أمريكية لأكثر من 45 عامًا، لكننا نجونا ونمضي قدما".
وأكد أنه "في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، فإن طهران سترد بهجمات على المنشآت الأمريكية"، وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه يفضّل الدبلوماسية، لكن القوات المسلحة الإيرانية "على أهبة الاستعداد لأي سيناريو".
