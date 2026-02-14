https://sarabic.ae/20260214/لجنة-الأمن-القومي-والسياسة-الخارجية-في-إيران-ترد-على-ترامب-لا-تقلق-الآن-لدينا-هدفان-لإغراقهما-1110349517.html

لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إيران ترد على ترامب: "لا تقلق.. الآن لدينا هدفان لإغراقهما"

لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إيران ترد على ترامب: "لا تقلق.. الآن لدينا هدفان لإغراقهما"

سبوتنيك عربي

ردت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T06:34+0000

2026-02-14T06:34+0000

2026-02-14T06:34+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg

وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، اليوم السبت عبر حسابه على منصة "إكس": "لا تقلقوا! كان لدينا هدف واحد لإغراقه، والآن لدينا هدفان".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، بأن "تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث على ما يبدو"، معلنًا أن "المجموعة الثانية من حاملات الطائرات الأمريكية ستتجه إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات مع إيران".وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا"، متابعا: "لدينا قوة هائلة في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن "إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، بالكامل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت سابقًا، أن "حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وسفنها المرافقة، المتمركزة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

https://sarabic.ae/20260214/إعلام-البنتاغون-يستعد-لحملة-عسكرية-طويلة-ضد-إيران-1110346883.html

https://sarabic.ae/20260213/إعلام-ترامب-يدرس-ضربات-عسكرية-إلى-منشآت-نووية-وصاروخية-إيرانية-1110345111.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الاتفاق النووي الإيراني, العالم