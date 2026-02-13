https://sarabic.ae/20260213/إعلام-ترامب-يدرس-ضربات-عسكرية-إلى-منشآت-نووية-وصاروخية-إيرانية-1110345111.html
إعلام: ترامب يدرس ضربات عسكرية إلى منشآت نووية وصاروخية إيرانية
إعلام: ترامب يدرس ضربات عسكرية إلى منشآت نووية وصاروخية إيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات إلى منشآت البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، إضافة إلى تنفيذ عمليات... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T23:25+0000
2026-02-13T23:25+0000
2026-02-13T23:25+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن "الخيارات التي يدرسها ترامب تشمل عملًا عسكريًا ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية. كما يدرس إمكانية إرسال قوات كوماندوس أمريكية لتنفيذ ضربات ضد منشآت عسكرية إيرانية محددة".وأفادت الصحيفة أيضًا بأن أعضاء فريق الأمن القومي لترامب تمكنوا من إقناعه بالامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد إيران في الوقت الراهن، إلى أن يعزز البنتاغون قدراته على تنفيذ ضربات، وكذلك تعزيز الدفاعات في 11 دولة بالمنطقة قد تكون عرضة لرد إيراني محتمل.وأمس الجمعة، قال ترامب للصحفيين إن المجموعة الثانية من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي أفادت تقارير إعلامية بأنها في طريقها إلى المنطقة، مطلوبة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
https://sarabic.ae/20260213/ترامب-تغيير-النظام-في-إيران-قد-يكون-أفضل-شيء-يمكن-أن-يحدث-1110344007.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45492c6cc3aabea6b28efa6d922189c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
إعلام: ترامب يدرس ضربات عسكرية إلى منشآت نووية وصاروخية إيرانية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات إلى منشآت البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، إضافة إلى تنفيذ عمليات لقوات خاصة ضد أهداف عسكرية، في حال لم تسفر المفاوضات مع طهران عن نتائج.
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن "الخيارات التي يدرسها ترامب تشمل عملًا عسكريًا ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية. كما يدرس إمكانية إرسال قوات كوماندوس أمريكية لتنفيذ ضربات ضد منشآت عسكرية إيرانية محددة".
وأفادت الصحيفة أيضًا بأن أعضاء فريق الأمن القومي لترامب تمكنوا من إقناعه بالامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد إيران في الوقت الراهن، إلى أن يعزز البنتاغون قدراته على تنفيذ ضربات، وكذلك تعزيز الدفاعات في 11 دولة بالمنطقة قد تكون عرضة لرد إيراني محتمل.
وأمس الجمعة، قال ترامب للصحفيين إن المجموعة الثانية من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي أفادت تقارير إعلامية بأنها في طريقها إلى المنطقة، مطلوبة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم
، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون
)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".