من بينهم 3 قادة عرب... إيران تعلن عن 5 زعماء أبدوا استعدادهم لحل مشاكلها سلميا
من بينهم 3 قادة عرب... إيران تعلن عن 5 زعماء أبدوا استعدادهم لحل مشاكلها سلميا
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "الحروب والصراعات لا تجلب الخير لأي دولة"، مشددًا على أن "العنف وإراقة الدماء لا يمكن أن تحقق أهدافًا أو... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح بزشكيان أن "إيران ودول المنطقة قادرة على معالجة مشكلاتها عبر الحوار والوسائل السلمية، دون الحاجة إلى وصاية أو تدخل من أي طرف خارجي"، مؤكدًا أن "دول المنطقة حريصة على صون سيادتها وتعزيز الأمن والاستقرار".وأشار إلى أن "عددا من قادة الدول يعملون على الدفع نحو حلول سلمية، من بينهم رئيس مصر، وسلطان سلطنة عُمان، ورئيس تركيا، ورئيس وزراء العراق، ورئيس أذربيجان"، مؤكدًا أنهم "يسعون إلى تسوية الخلافات بطرق سلمية".واختتم الرئيس الإيراني، تصريحاته بالتشديد على أنه "لا توجد دولة تستفيد من الحروب أو النزاعات، وأن الحوار يبقى السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
من بينهم 3 قادة عرب... إيران تعلن عن 5 زعماء أبدوا استعدادهم لحل مشاكلها سلميا

09:56 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 09:57 GMT 14.02.2026)
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© REUTERS ABOUTALEB NADRI/Iran's Presidential website/WANA
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "الحروب والصراعات لا تجلب الخير لأي دولة"، مشددًا على أن "العنف وإراقة الدماء لا يمكن أن تحقق أهدافًا أو مصالح مستدامة".
وأوضح بزشكيان أن "إيران ودول المنطقة قادرة على معالجة مشكلاتها عبر الحوار والوسائل السلمية، دون الحاجة إلى وصاية أو تدخل من أي طرف خارجي"، مؤكدًا أن "دول المنطقة حريصة على صون سيادتها وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "عددا من قادة الدول يعملون على الدفع نحو حلول سلمية، من بينهم رئيس مصر، وسلطان سلطنة عُمان، ورئيس تركيا، ورئيس وزراء العراق، ورئيس أذربيجان"، مؤكدًا أنهم "يسعون إلى تسوية الخلافات بطرق سلمية".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إيران ترد على ترامب: "لا تقلق.. الآن لدينا هدفان لإغراقهما"
06:34 GMT
واختتم الرئيس الإيراني، تصريحاته بالتشديد على أنه "لا توجد دولة تستفيد من الحروب أو النزاعات، وأن الحوار يبقى السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
إعلام: البنتاغون يستعد لحملة عسكرية طويلة ضد إيران
04:11 GMT
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
