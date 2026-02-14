https://sarabic.ae/20260214/حالات-ذعر-في-إسرائيل-بعد-تحذيرات-خطيرة-تتعلق-بخلل-أسطوانات-الأكسجين-1110352884.html
حالات ذعر في إسرائيل بعد تحذيرات خطيرة تتعلق بأسطوانات الأكسجين
حالات ذعر في إسرائيل بعد تحذيرات خطيرة تتعلق بأسطوانات الأكسجين
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن حادثة سلامة خطيرة في مصفاة نفط، ما استدعى توجيهات عاجلة لجميع المؤسسات الطبية وهيئات الطوارئ لفحص أسطوانات الهواء والأكسجين... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء القرار عقب وفاة امرأتين عُثر عليهما فاقدتين للوعي داخل مختبر في مصفاة أشدود، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل في أسطوانات الأكسجين، ومخاوف من احتمال احتواء بعضها على مواد سامة.وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تطابق لون الأسطوانة والعلامة المطبوعة والملصق التعريفي لمحتوياتها، إلى جانب التحقق من هوية المورّد، مع إخراج أي أسطوانة مخالفة من الخدمة فورا ووضع علامة تحذيرية عليها، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.كما قررت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب جميع أسطوانات شركة "سالم يعقوب وأولاده" من الاستخدام، وبدأت الجهات الصحية بالفعل سحب الأسطوانات من المرضى، الذين يعتمدون على أجهزة التنفس المنزلي وتوفير بدائل آمنة لهم.وفي السياق ذاته، أصدرت "يونايتد هاتزالا" وهي منظمة إسرائيلية لخدمات الطوارئ الطبية تعتمد على المتطوعين، وتقدم خدماتها مجانا في جميع أنحاء إسرائيل، تعليمات لمتطوعيها في أنحاء إسرائيل بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين مؤقتًا، مؤكدة أن "الإجراء احترازي ولا يعكس خللًا في ممارساتها، وأن سلامة المرضى تبقى أولوية قصوى".وأوضحت المنظمة أن فرقها اللوجستية والطبية تعمل على استبدال الأسطوانات وتوفير معدات بديلة معتمدة، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصحة إلى حين استكمال المراجعة واستئناف العمل بشكل طبيعي.
09:29 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 14.02.2026)
وجاء القرار عقب وفاة امرأتين عُثر عليهما فاقدتين للوعي داخل مختبر في مصفاة أشدود، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل في أسطوانات الأكسجين، ومخاوف من احتمال احتواء بعضها على مواد سامة.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تطابق لون الأسطوانة والعلامة المطبوعة والملصق التعريفي لمحتوياتها، إلى جانب التحقق من هوية المورّد، مع إخراج أي أسطوانة مخالفة من الخدمة فورا ووضع علامة تحذيرية عليها، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
كما قررت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب جميع أسطوانات شركة "سالم يعقوب وأولاده" من الاستخدام، وبدأت الجهات الصحية بالفعل سحب الأسطوانات من المرضى، الذين يعتمدون على أجهزة التنفس المنزلي وتوفير بدائل آمنة لهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت "يونايتد هاتزالا" وهي منظمة إسرائيلية لخدمات الطوارئ الطبية تعتمد على المتطوعين، وتقدم خدماتها مجانا في جميع أنحاء إسرائيل، تعليمات لمتطوعيها في أنحاء إسرائيل بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين مؤقتًا، مؤكدة أن "الإجراء احترازي ولا يعكس خللًا في ممارساتها، وأن سلامة المرضى تبقى أولوية قصوى".
وأوضحت المنظمة أن فرقها اللوجستية والطبية تعمل على استبدال الأسطوانات وتوفير معدات بديلة معتمدة، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصحة إلى حين استكمال المراجعة واستئناف العمل بشكل طبيعي.