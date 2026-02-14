عربي
حالات ذعر في إسرائيل بعد تحذيرات خطيرة تتعلق بأسطوانات الأكسجين
حالات ذعر في إسرائيل بعد تحذيرات خطيرة تتعلق بأسطوانات الأكسجين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن حادثة سلامة خطيرة في مصفاة نفط، ما استدعى توجيهات عاجلة لجميع المؤسسات الطبية وهيئات الطوارئ لفحص أسطوانات الهواء والأكسجين... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
وجاء القرار عقب وفاة امرأتين عُثر عليهما فاقدتين للوعي داخل مختبر في مصفاة أشدود، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل في أسطوانات الأكسجين، ومخاوف من احتمال احتواء بعضها على مواد سامة.وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تطابق لون الأسطوانة والعلامة المطبوعة والملصق التعريفي لمحتوياتها، إلى جانب التحقق من هوية المورّد، مع إخراج أي أسطوانة مخالفة من الخدمة فورا ووضع علامة تحذيرية عليها، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.كما قررت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب جميع أسطوانات شركة "سالم يعقوب وأولاده" من الاستخدام، وبدأت الجهات الصحية بالفعل سحب الأسطوانات من المرضى، الذين يعتمدون على أجهزة التنفس المنزلي وتوفير بدائل آمنة لهم.وفي السياق ذاته، أصدرت "يونايتد هاتزالا" وهي منظمة إسرائيلية لخدمات الطوارئ الطبية تعتمد على المتطوعين، وتقدم خدماتها مجانا في جميع أنحاء إسرائيل، تعليمات لمتطوعيها في أنحاء إسرائيل بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين مؤقتًا، مؤكدة أن "الإجراء احترازي ولا يعكس خللًا في ممارساتها، وأن سلامة المرضى تبقى أولوية قصوى".وأوضحت المنظمة أن فرقها اللوجستية والطبية تعمل على استبدال الأسطوانات وتوفير معدات بديلة معتمدة، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصحة إلى حين استكمال المراجعة واستئناف العمل بشكل طبيعي.
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

حالات ذعر في إسرائيل بعد تحذيرات خطيرة تتعلق بأسطوانات الأكسجين

09:29 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 14.02.2026)
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن حادثة سلامة خطيرة في مصفاة نفط، ما استدعى توجيهات عاجلة لجميع المؤسسات الطبية وهيئات الطوارئ لفحص أسطوانات الهواء والأكسجين المستخدمة لديها.
وجاء القرار عقب وفاة امرأتين عُثر عليهما فاقدتين للوعي داخل مختبر في مصفاة أشدود، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل في أسطوانات الأكسجين، ومخاوف من احتمال احتواء بعضها على مواد سامة.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تطابق لون الأسطوانة والعلامة المطبوعة والملصق التعريفي لمحتوياتها، إلى جانب التحقق من هوية المورّد، مع إخراج أي أسطوانة مخالفة من الخدمة فورا ووضع علامة تحذيرية عليها، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
كما قررت وزارة الصحة الإسرائيلية سحب جميع أسطوانات شركة "سالم يعقوب وأولاده" من الاستخدام، وبدأت الجهات الصحية بالفعل سحب الأسطوانات من المرضى، الذين يعتمدون على أجهزة التنفس المنزلي وتوفير بدائل آمنة لهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت "يونايتد هاتزالا" وهي منظمة إسرائيلية لخدمات الطوارئ الطبية تعتمد على المتطوعين، وتقدم خدماتها مجانا في جميع أنحاء إسرائيل، تعليمات لمتطوعيها في أنحاء إسرائيل بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين مؤقتًا، مؤكدة أن "الإجراء احترازي ولا يعكس خللًا في ممارساتها، وأن سلامة المرضى تبقى أولوية قصوى".
وأوضحت المنظمة أن فرقها اللوجستية والطبية تعمل على استبدال الأسطوانات وتوفير معدات بديلة معتمدة، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصحة إلى حين استكمال المراجعة واستئناف العمل بشكل طبيعي.
