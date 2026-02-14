حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/حركة-حماس-مشاهد-تنكيل-الأسرى-في-سجن-عوفر-بإشراف-بن-غفير-جريمة-حرب-1110350642.html
حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"
حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بيانًا أدانت فيه "الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن سجن "عوفر"، محمّلةً السلطات... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T07:29+0000
2026-02-14T07:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_de0e16cdc2206d01e949b85e845e8984.jpg
واعتبرت الحركة أن "المشاهد المتداولة لعمليات التنكيل بحق الأسرى تمثل جريمة حرب جديدة وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتهاكات تجري بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".وأكدت "حماس" أن "استمرار حالة الصمت الدولي يشجع على تصاعد الانتهاكات داخل السجون"، مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها".ودعت الحركة إلى "تحرك عاجل وعلى مختلف المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لحماية الأسرى الفلسطينيين"، مشددةً على أن "قضيتهم ستبقى أولوية وطنية حتى نيل حريتهم".وأظهر مقطع فيديو، مشاهد لاعتداءات وقمع للأسرى تزامنا مع اقتحام الوزير للسجن، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل غازية وصوتية داخل الزنازين، وأخرجت عددا من الأسرى من زنازينهم ونكّلت بهم في ساحة السجن، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20241009/بحضور-بن-غفير-مشاهد-للـتنكيل-بأسرى-غزة-في-سجن-عوفر-1093570693.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950761_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_16793591b48efdb8c8013f7870aeb6fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"

07:29 GMT 14.02.2026
© AP Photo / Mahmoud Illeanسجن عوفر الإسرائيلي
سجن عوفر الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بيانًا أدانت فيه "الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن سجن "عوفر"، محمّلةً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
واعتبرت الحركة أن "المشاهد المتداولة لعمليات التنكيل بحق الأسرى تمثل جريمة حرب جديدة وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتهاكات تجري بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
وأكدت "حماس" أن "استمرار حالة الصمت الدولي يشجع على تصاعد الانتهاكات داخل السجون"، مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها".
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
بحضور بن غفير.. مشاهد للـ"تنكيل" بأسرى غزة في سجن عوفر
9 أكتوبر 2024, 08:23 GMT
ودعت الحركة إلى "تحرك عاجل وعلى مختلف المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لحماية الأسرى الفلسطينيين"، مشددةً على أن "قضيتهم ستبقى أولوية وطنية حتى نيل حريتهم".

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الجمعة، زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر"، موجها تهديدات للأسرى بعدم القيام بأي تحركات خلال شهر رمضان.

وأظهر مقطع فيديو، مشاهد لاعتداءات وقمع للأسرى تزامنا مع اقتحام الوزير للسجن، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل غازية وصوتية داخل الزنازين، وأخرجت عددا من الأسرى من زنازينهم ونكّلت بهم في ساحة السجن، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала