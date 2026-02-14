https://sarabic.ae/20260214/حركة-حماس-مشاهد-تنكيل-الأسرى-في-سجن-عوفر-بإشراف-بن-غفير-جريمة-حرب-1110350642.html
حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"
حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"
سبوتنيك عربي
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بيانًا أدانت فيه "الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن سجن "عوفر"، محمّلةً السلطات... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T07:29+0000
2026-02-14T07:29+0000
2026-02-14T07:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_de0e16cdc2206d01e949b85e845e8984.jpg
واعتبرت الحركة أن "المشاهد المتداولة لعمليات التنكيل بحق الأسرى تمثل جريمة حرب جديدة وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتهاكات تجري بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".وأكدت "حماس" أن "استمرار حالة الصمت الدولي يشجع على تصاعد الانتهاكات داخل السجون"، مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها".ودعت الحركة إلى "تحرك عاجل وعلى مختلف المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لحماية الأسرى الفلسطينيين"، مشددةً على أن "قضيتهم ستبقى أولوية وطنية حتى نيل حريتهم".وأظهر مقطع فيديو، مشاهد لاعتداءات وقمع للأسرى تزامنا مع اقتحام الوزير للسجن، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل غازية وصوتية داخل الزنازين، وأخرجت عددا من الأسرى من زنازينهم ونكّلت بهم في ساحة السجن، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20241009/بحضور-بن-غفير-مشاهد-للـتنكيل-بأسرى-غزة-في-سجن-عوفر-1093570693.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950761_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_16793591b48efdb8c8013f7870aeb6fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس: مشاهد تنكيل الأسرى في سجن "عوفر" بإشراف بن غفير "جريمة حرب"
أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بيانًا أدانت فيه "الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن سجن "عوفر"، محمّلةً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
واعتبرت الحركة أن "المشاهد المتداولة لعمليات التنكيل بحق الأسرى تمثل جريمة حرب جديدة وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتهاكات تجري بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
وأكدت "حماس" أن "استمرار حالة الصمت الدولي يشجع على تصاعد الانتهاكات داخل السجون"، مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها".
ودعت الحركة إلى "تحرك عاجل وعلى مختلف المستويات السياسية والقانونية والحقوقية لحماية الأسرى الفلسطينيين"، مشددةً على أن "قضيتهم ستبقى أولوية وطنية حتى نيل حريتهم".
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الجمعة، زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر"، موجها تهديدات للأسرى بعدم القيام بأي تحركات خلال شهر رمضان.
وأظهر مقطع فيديو، مشاهد لاعتداءات وقمع للأسرى تزامنا مع اقتحام الوزير للسجن، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل غازية وصوتية داخل الزنازين، وأخرجت عددا من الأسرى من زنازينهم ونكّلت بهم في ساحة السجن، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية
.